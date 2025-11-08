Plastika se nepovedla? Dara Rolins: "Není to ono"
8. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná popová hvězda se nechala omladit, spokojená ale zatím ještě není.
Hvězdná slovenská popová zpěvačka Dara Rolins se v poslední době neobjevuje na stránkách novin jen díky svému pěveckému umění, ale také kvůli trochu méně příjemné záležitosti: Snoubence Pavla Nedvěda párkrát viděli ve společnosti jiných žen.
Tisíckrát mohlo jít o naprosto nevinný, přátelský kontakt, což ostatně tvrdí jak Pavel, tak Dara, ale když tvoříte veleslavný pár, musíte zkrátka bohužel počítat s tím, že bude veřejnost sledovat každý váš krok.
A to samé lze prohlásit o vzhledu: Ať se sebou Dara udělá cokoliv, hned nastoupí zástup pozorovatelů, kteří budou mít potřebu zhodnotit, zda se věc povedla.
Což obzvlášť platí pro estetické zákroky – zpěvačka minulý rok podstoupila zákrok u italského chirurga Michela Pascaliho, jak informuje eXtra.cz. Nechala si operovat oční víčka a udělat facelift, tedy omlazení obličeje a krku.
A hned se samozřejmě začaly ozývat hlasy, že se práce nevydařila a Dara vypadá hůř než předtím.
Zpěvačka se o procesu rozpovídala v podcastu SOCKY s Leou Daniš. Podle Dary je normální, že si tvář po zákroku ještě potřebuje sednout a to, co vidíme, ještě tedy není finální produkt.
„I já s tím mám problém. Ještě to není ono a nebude to ještě ono nějakou dobu. Doktor říkal rok, možná dva, protože každému si to sedá jinak. Dejte mi pokoj a dejte mi trochu času. Když vám z ruky sundají sádru, také ruka není hned okamžitě stoprocentní, všechno má nějaký dojezd,“ prohlásila Dara.
„Přijde mi, že ti lidi, co mě neustále hejtují, tomu nevěnují ani sekundu logického uvažování. Vždyť ji to změnilo, ano změnilo, ale o to šlo, vypadá jinak, ano, i o to šlo, a že nevypadám stoprocentně, že se jim nelíbím, no dobře, ale ani mně se to ještě úplně nelíbí,“ dodala.