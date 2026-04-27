27. 4. 2026 – 9:47 | Magazín | Jana Strážníková

Plastika, nebo zbytečný humbuk? Natálka Jirásková dostala naloženo od internetových kritiků
zdroj: Profimedia.cz
Kráska zveřejnila fotku, která zvedla spoustu fanoušků ze židle. A podle všeho zbytečně.

Když vypadáte tak k světu jako Natálka Jirásková, dcera moderátorky a modelky Ivy Kubelkové, zdálo by se, že zástup ctitelů musí být nekonečný, ať uděláte, co uděláte.

Jenže internet je také místo plné jedu a zlomyslnosti. Občas vhodné a potřebné, občas zcela scestné. A zdá se, že sekce komentářů k nejnovější Natáliině fotce spadala spíše do druhé kategorie.

Řeč je o tomto snímku:

Spousta komentujících ihned usoudila, že má Natálka podezřele plné rty a musela proto podstoupit estetický zákrok k jejich zvětšení. A okamžitě jí to dali takříkajíc sežrat.

Zlostným komentářům nebudeme dělat tu radost, že bychom je citovali, ale padala nepříjemně ostrá slova o kačerech, louskáčcích na ořechy a podobně.

Modelka se pak musela bránit, že žádné úpravy nemá a všechno, co vidíme, je od přírody. Kritika nicméně neustávala, až se do situace nakonec musela vložit maminka Iva, která potvrdila, že na dceru žádný plastický chirurg ani nesáhl.

„Ale ona nelže! Nemá vůbec nic umělého. Jak ji tady můžete takhle obviňovat?“ opřela se Kubelková do kritiků.

Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

