Plánujte výlety, meteorologové slibují krásný jarní týden. Teploty jeden den vystoupají až ke 20 °C
2. 3. 2026 – 9:41 | Magazín | BS
Stojíme na prahu příjemného, prosluněného týdne bez srážek, hlásí meteorologové.
Nadcházející týden bude pokračovat v nastoleném trendu: Čekají nás jarní teploty díky přílivu teplého jižního vzduchu z Afriky. Pršet by nemělo prakticky vůbec a jarní idylku by měly narušit maximálně ranní mlhy a možná i trochu saharského prachu v ovzduší, kvůli kterému by mohla přijít mírně zhoršená dohlednost.
Právě mlhy budou ovlivňovat, jak vysoko vystoupá rtuť teploměrů: Pokud je březnové slunce dokáže rychle rozpustit, vystřelí denní teplotní maxima k 15 °C a občas i výš. Pokud ne, může být přes den i pod 10 °C.
V pondělí 2.3., tedy dnes, čekáme jasno až polojasno a přes den teploty okolo 12 °C.
V úterý 3.3. opět jasno až polojasno, teploty k 15 °C. Při zatažené obloze jen okolo 7 °C.
Ve středu 4.3. dále jasno až polojasno. Na západě Čech mlha nebo nízká inverzní oblačnost, kterou ale slunce brzy prorazí. Po ránu může ještě mrznout, během dne se teploty podívají opět až k 15 °C.
Ve čtvrtek 5.3. o něco víc mlhy a oblačnosti, během dne by se ale opět mělo vyjasnit. Teploty podobné jako předchozí dny: Až 15 °C.
V pátek 6.3. budou mlhy ubývat, přijde ještě víc slunce a ještě teplejší vzduch: Při jasné obloze až 17 °C.
K žádné dramatické změně by nemělo dojít ani o víkendu: Měl by být pěkný, slunečný a teplý.
Stejná předpověď stojí i na profilu ČHMÚ: „Můžeme se těšit na stabilní, slunečné a nadprůměrně teplé počasí. Ráno se ale budou vyskytovat mlhy, s větší pravděpodobností v Čechách. Ty by se měly během dopoledne rozpouštět, ojediněle se však mohou udržet po celý den. Na většině území však bude po celý týden převažovat jasná nebo polojasná obloha.“