Plaga: Rozpočet ministerstva školství by příští rok měl vzrůst o desítky miliard
26. 6. 2026 – 11:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun.
Řekl to dnes na dotaz ČTK ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával školákům vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun.
Podle odborníků na vzdělávání by příští rok měl být rozpočet školství minimálně 334 miliard korun. Vyplývá to z výzvy premiérovi Andreji Babišovi a ministryni financí Aleně Schillerové (oba ANO), kterou podepsalo 26 organizací.
"Ideální rozpočet je ten, který naplní vládní programové prohlášení. A nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP," uvedl Plaga. Jde o desítky miliard korun navíc, řekl.
"Protože pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotni zaplatit, a neplatí to jenom pro regionální, ale i pro vysoké školství. Takže rozhodně se bavíme v desítkách miliard korun. Nárůst pro příští rok není v jednotkách miliard korun," dodal ministr.
Částka 334 miliard podle odborníků odpovídá podílu hrubého domácího produktu (HDP), který v průměru dávají na vzdělávání země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). K navýšení výdajů na vzdělávání až k průměru zemí OECD se vláda ANO, SPD a Motoristů zavázala v programovém prohlášení. Výzvu podepsaly například organizace Učitel naživo, PAQ Research, Asociace ředitelů základních škol, Asociace ředitelů gymnázií, EDUin či Rada vysokých škol.