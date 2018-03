Piráti uspěli, ČEZ možná přijde o výjimku z registru smluv

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Energetická společnost ČEZ a další firmy s většinovou účastí státu, krajů a obcí možná přijdou o výjimky z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Předpokládá to novela pirátské strany, kterou v středečním úvodním kole podpořila sněmovna. KDU-ČSL neuspěla s návrhem na zamítnutí předlohy už v prvním čtení a KSČM s návrhem na její vrácení předkladatelům k dopracování.

Navrhovaná úprava by podle Pirátů zajistila veřejnosti přístup k informacím o smlouvách státních a polostátních společností v řádu nejméně miliard korun ročně. Současná podoba zákona o registru smluv umožňuje skrýt údaje o případných nevýhodných dohodách, tvrdí. Argumenty o ohrožení konkurenceschopnosti společností pokládají Piráti za liché, když se zachovává obchodní tajemství.

Předseda KSČM Vojtěch Filip označil předlohu za likvidaci veřejného sektoru ve prospěch soukromého. Postavil se proti tomu, aby státní společnosti měly v konkurenčním prostředí jiné podmínky než soukromé firmy.

Filip stejně jako Jan Bauer (ODS) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) připomněl podnět, kterým se skupina senátorů domáhá u Ústavního soudu zrušení zákona o registru smluv. Jurečka neuspěl s návrhem, aby sněmovna debatu o normě přerušila do rozhodnutí soudu.

Šéf klubu STAN Jan Farský, jenž stál u vzniku zákona o registru smluv, pirátskou novelu podpořil, řekl ale také, že změna normy by se odehrála velmi brzy. Obává se navíc, že sněmovna by mohla předlohu nakonec změnit tak, že by zákon o registru smluv ještě více okleštila.

Pirátští poslanci navrhli v novele i rozšířit zákon o svobodném přístupu k informacím. Pod normu by výslovně spadaly společnosti s většinovým nebo rozhodujícím vlivem státu, krajů a obcí. Zápis o této skutečnosti by byl přístupný ve veřejném rejstříku.

Marek Benda (ODS) oznámil, že toho využije a bude se snažit o prosazení pozměňovacího návrhu, podle kterého by podle tohoto zákona nebylo možné žádat o rozhodnutí o vazbě.

Nyní novelu posoudí výbor pro veřejnou správu a ústavně-právní, petiční, bezpečnostní a hospodářský výbor.

Výjimku pro ČEZ schválili zákonodárci v minulém volebním období už v původním návrhu zákona o registru smluv. Norma se nevztahuje na akciové společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž cenné papíry se obchodují na burze. Piráti poukazují na to, že ustanovení využily i České dráhy, které vydaly dluhopisy.

Loni zákonodárci přijali částečnou úlevu pro některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí. Totéž platí pro národní podnik Budějovický Budvar. Novela zavedla zvláštní režim pro ty firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Nemusejí zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku.

Zákon o registru smluv dopadl od předloňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. Od loňského července platí, že nezveřejněná smlouva není platná.