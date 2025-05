Piráti se s Pavlem podle Hřiba na schůzce k bezpečnosti stoprocentně shodli

15. 5. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Piráti se s prezidentem Petrem Pavlem na dnešní schůzce k otázkám bezpečnosti stoprocentně shodli na prioritách i na způsobu jejich řešení.

Po dopoledním jednání na Pražském hradě to novinářům řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Shoda podle něj panovala i na potřebě co nejdříve přijmout euro, což pokládá Hřib za zásadní nejen kvůli těsnější evropské integraci, ale také kvůli pomoci české ekonomice.

Schůzka na Hradě trvala necelou hodinu, Hřib na ni dorazil s odborníky Pirátů na mezinárodní vztahy Vladimírem Votápkem a obranu a bezpečnost Janem Horou. "Měli jsme stoprocentní shodu, a to jak co se týče priorit, které se mají řešit, tak i na způsobu řešení," shrnul Hřib. Piráti i prezident považují za důležitou silnou Evropu. "Za nás je to záruka bezpečnosti," uvedl šéf Pirátů.

Pavel podle Hřiba vyslovil přání, aby se bezpečnost nestala ve společnosti štěpícím tématem. "Od nás určitě nic takového čekat nemusí, jsou tady ale zcela zjevně jiné strany, které to vidí jinak," nepřímo odkázal na opoziční hnutí ANO a SPD. Diskuse byla podle Hřiba velmi podrobná a týkala se vnitřní i vnější bezpečnosti či krizové připravenosti a civilní ochrany. "Bavili jsme se, že je potřeba investovat do lidí a infrastruktury, využít to, co se děje, i trochu jako příležitost," dodal.

Česká vláda plánuje do roku 2030 postupně zvyšovat výdaje na obranu ze současných dvou na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle Hory však panovala shoda, že budou potřeba "více než tři procenta a rychleji než v roce 2030". "Stejně tak se shodujeme, že je potřeba nezapomínat na ostatní bezpečnostní sbory, aby nedocházelo k soupeření mezi armádou, policií, hasičským a zdravotním záchranným systémem," dodal.

Piráti a prezident mají podle Hřiba stejný názor také ohledně toho, že ČR by měla co nejdříve přijmout euro. "Není to zásadní jen kvůli těsnější evropské integraci, ale také to pomůže naší ekonomice," uvedl Hřib. Vzhledem k závislosti ČR na vývozu do Evropy a euru je nevýhodné, když v eurozóně nemá Česko místo u jednacího stolu, dodal.

Pavel jednáním s Piráty zahájil sérii schůzek, na kterých dnes postupně přijme lídry všech stran zastoupených ve Sněmovně. Debatovat s nimi chce o bezpečnosti v domácím i evropském kontextu a o připravenosti státu, společnosti a jednotlivců reagovat na krize. Po setkání se všemi šéfy stran se Pavel v 16:15 sejde se zástupci médií.