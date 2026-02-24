Piráti podali trestní oznámení kvůli nečinnosti při vymáhání dotací pro Agrofert
24. 2. 2026 – 15:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO).
Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné. Babiš v pondělí řekl, že Piráti lžou a není podle něj co vymáhat.
Podle pirátského poslance Ivana Bartoše má trestní oznámení přispět k tomu, aby nehrozilo promlčení a škoda se dál neprohlubovala. "A aby bylo vyšetřeno, kdo nese odpovědnost za dosavadní škodu," uvedl. Podle Pirátů by měla policie prověřit možné zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Úřady podle Bartoše dosud reálně zahájily vymáhání 3,1 milionu korun z celkových 7,5 miliardy. "Před volbami zaznívalo, že vymáhání běží, ale je vidět, že není a nebylo v plánu," řekl. Trestní oznámení směřuje na neznámého pachatele a zahrnuje stovku příloh, dodal Bartoš. Jde o analýzy, vyjádření úřadů na dotazy pirátských analytiků a další dokumenty. "Je na policii, aby určila, kdo nese trestní odpovědnost za peníze, které ve výsledku zaplatili všichni občané Česka," doplnil.
Šéf strany Zděnek Hřib řekl, že podle Pirátů musí pravidla platit pro všechny. "Drobným rodinným farmám skáčou úřady po hlavě za každou drobnost a administrativní pochybení, vrací se velké částky, které představují významný problém," uvedl. Není možné, aby vedle toho v případě oligarchy s politickou mocí se nic nevymáhalo, ačkoliv soudy jasně řekly, že dotace byly nezákonné, dodal Hřib. "Takový přístup vysílá vzkaz, že je tu kasta papalášů, pro které pravidla neplatí," podotkl.
Trestní oznámení podpořil předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Má podle něj ukázat, že Česko není banánovou republikou, kde spravedlnost platí jen pro někoho. "Je potřeba zajistit, aby se žádná z odpovědných složek nemohla tvářit, že se nic nestalo," dodal. Protikorupční analytik Janusz Konieczny uvedl, že bylo nutné jednat rychle kvůli hrozícím škodám. "Velmi vážně hrozí, že výrazná část bude promlčena, bude to škoda na českém i evropském rozpočtu," řekl.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno sdělil, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů a Státní zemědělský investiční fond (SZIF) o něm má informovat veřejnost. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle něho nehrozí, lhůta uplyne v prosinci příštího roku.
Konieczny ale dnes upozornil, že v prvotním přezkumném řízení je promlčecí lhůta čtyřletá. "Ministr Šebestyán sice tvrdí, že je promlčecí doba deset let podle zákona o SZIF. Ten se ale netýká přezkumného řízení," uvedl pirátský protikorupční analytik.