Piráti brojí proti hromadění funkcí: Jeden politik, jeden plat

AKTUALITA - Aktuality autor: von

O bývalém jihomoravském hejtmanovi se říkalo, že má funkcí jako japonská kalkulačka. Tomu by do budoucna měl zabránit úprava zákona o střetu zájmů, se kterou přišla Pirátská strana. Zákonodárci by měli mít pouze jednu mzdu, navzdory počtu funkcí, které vykonávají. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek věří v podporu dalších stran. Za rekordmana považuje současného hejtmana Vysočiny, který bere za své funkce téměř čtvrt milionu korun měsíčně.