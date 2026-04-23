Pilot jihokorejské stíhačky si chtěl udělat selfie, teď bude platit 12 milionů korun
23. 4. 2026 – 11:13 | Magazín | Alexej Chundryl
Jihokorejské letectvo se veřejně omluvilo za neobvyklý incident z roku 2021, při kterém se během letu srazily dvě stíhačky F-15K. Podle nově zveřejněných výsledků auditu byla hlavní příčinou nehody snaha pilotů pořizovat během formace fotografie a videozáznamy, včetně selfie snímků. Událost nyní znovu vyvolala debatu o disciplíně a bezpečnosti v armádním letectvu.
Kolize se odehrála během cvičného letu poblíž města Tegu v prosinci 2021. Vyšetřovatelé zjistili, že jeden z pilotů chtěl zachytit svůj poslední let u jednotky, a proto bez povolení prudce změnil směr i výšku letu, aby získal lepší záběr kamerou. Druhý pilot mezitím natáčel z vedoucího stroje video. Když se letouny dostaly příliš blízko k sobě, následoval pokus o úhybný manévr, ale ocas jednoho stroje narazil do křídla druhého.
Při srážce nebyl nikdo zraněn, škody na obou letounech však dosáhly přibližně 880 milionů wonů, tedy asi 12 milionů korun. Audit označil pilota druhého stroje za hlavního viníka a nařídil mu uhradit část nákladů na opravy. Podle armády byl také suspendován z létání, disciplinárně potrestán a následně službu opustil.
Konec s věcmi ze sociálních sítí
Vyšetřovatelé zároveň kritizovali samotné letectvo za nedostatečná pravidla týkající se pořizování záznamů během letu. Podle zprávy tehdy chyběly jasné kontroly i omezení používání kamer při cvičných misích. Armáda nyní tvrdí, že přijala nová bezpečnostní opatření, aby se podobný incident už neopakoval.
Celá událost vyvolala v Jižní Koreji velkou pozornost, protože se týkala elitních bojových letounů a ukázala, jak nebezpečné mohou být i zdánlivě banální rozptýlení v kokpitu. Případ tak slouží jako varování, že i jediný moment nepozornosti může při řízení moderní vojenské techniky vést k milionovým škodám a někteří piloti se možná až moc drží filmového bezstarostného stylu.