Pijete vodu při jídle? Lékaři vyvracejí mýtus, kterému věří polovina lidí
8. 4. 2026 – 19:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Sklenice vody k obědu nebo večeři je pro někoho samozřejmost, pro jiného zlozvyk. Dlouhé roky se traduje, že pití během jídla „ředí“ trávicí šťávy a škodí žaludku. Gastroenterologové ale mluví jasně: realita je jiná a pro většinu lidí mnohem příznivější.
Trávení není jen žaludek. Ovlivňuje celé tělo
Na první pohled jde o jednoduchý proces: sníme jídlo a tělo ho zpracuje. Ve skutečnosti je ale trávení komplexní systém, který ovlivňuje mnohem víc než jen to, jestli nás bolí břicho.
Správně fungující trávení souvisí s:
- vstřebáváním živin
- stabilní hladinou energie
- imunitou
- hormonální rovnováhou
Jak upozorňují gastroenterologové, problémy s trávením se často neprojevují jen bolestí, ale i únavou, podrážděností nebo zhoršením kvality pleti. To, jak trávíme, se zkrátka promítá do celkového fungování organismu.
Trávicí proces začíná dřív, než si myslíte
Možná překvapivě nezačíná až v žaludku. Už při pohledu na jídlo nebo jeho vůni se aktivují slinné žlázy a tělo se připravuje na příjem potravy.
Sliny obsahují enzymy, které zahajují první fázi trávení. Následuje žaludek, kde dochází k mechanickému i chemickému rozkladu potravy, a poté tenké střevo, kde se vstřebává většina živin.
Celý proces je dynamický a neustále se přizpůsobuje tomu, co jíme a pijeme.
Voda během jídla: pomocník, ne nepřítel
Jedním z největších omylů je představa, že voda trávení narušuje. Ve skutečnosti může být naopak prospěšná.
Podle odborníků voda:
- zvlhčuje potravu a usnadňuje její polykání
- podporuje plynulý průchod trávicím traktem
- přispívá ke správné funkci střev
- ovlivňuje konzistenci stolice
Nedostatek tekutin je přitom jednou z častých příčin zácpy. Tělo si totiž při dehydrataci „bere“ vodu ze stolice, která pak tvrdne a hůře se vylučuje.
Největší mýtus: „ředění žaludečních šťáv“
Myšlenka, že voda zředí žaludeční kyselinu natolik, že trávení přestane fungovat, zní logicky – ale podle lékařů neodpovídá realitě.
Trávicí systém je vysoce adaptivní. Žaludek si průběžně reguluje množství kyselin i enzymů podle aktuálního obsahu. Pokud tedy vypijete sklenici vody, tělo jednoduše upraví produkci tak, aby trávení probíhalo efektivně.
Navíc samotné trávicí procesy vodu potřebují. Enzymy bez ní nemohou správně fungovat a i žaludek ji přirozeně produkuje jako součást trávení.
Kdy může voda naopak vadit
Přesto existují situace, kdy může pití během jídla způsobit nepříjemné pocity. Nejčastěji jde o:
- příliš rychlé pití velkého množství tekutin
- perlivé nápoje, které zvyšují pocit nafouknutí
- velmi studené nápoje, které mohou u citlivějších jedinců zpomalit trávení
U některých lidí se pak může objevit nadýmání nebo pocit plnosti. Nejde ale o univerzální problém, spíš o individuální reakci.
Kolik vody je ideální
Odborníci se shodují na jednoduchém pravidle: není potřeba to přehánět.
Za optimální se považuje:
- přibližně jedna sklenice vody k jídlu (cca 200–250 ml)
- pomalé popíjení místo rychlého „vypití na ex“
Důležitější než samotné pití během jídla je celkový pitný režim během dne.
Možná důležitější než voda: jak jíte
Zajímavé je, že mnohem větší vliv než voda má na trávení způsob, jakým jíme.
Negativně působí zejména:
- rychlé hltání bez důkladného kousání
- stres během jídla
- přejídání
Naopak pomalé jedení, klid a důkladné žvýkání mají na trávení zásadní dopad. V tomto kontextu je voda spíš doplněk než problém.
Verdikt gastroenterologů
Shrnutí je překvapivě jednoduché. Pro většinu lidí je pití vody během jídla bezpečné a často i prospěšné.
Nejde o zvyk, který by bylo nutné omezovat. Mnohem důležitější je naslouchat vlastnímu tělu a vnímat, co vám vyhovuje.