Pijete vodu při jídle? Lékaři vyvracejí mýtus, kterému věří polovina lidí

8. 4. 2026 – 19:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Sklenice vody k obědu nebo večeři je pro někoho samozřejmost, pro jiného zlozvyk. Dlouhé roky se traduje, že pití během jídla „ředí“ trávicí šťávy a škodí žaludku. Gastroenterologové ale mluví jasně: realita je jiná a pro většinu lidí mnohem příznivější.

Trávení není jen žaludek. Ovlivňuje celé tělo

Na první pohled jde o jednoduchý proces: sníme jídlo a tělo ho zpracuje. Ve skutečnosti je ale trávení komplexní systém, který ovlivňuje mnohem víc než jen to, jestli nás bolí břicho.

Správně fungující trávení souvisí s:

  • vstřebáváním živin
  • stabilní hladinou energie
  • imunitou
  • hormonální rovnováhou

Jak upozorňují gastroenterologové, problémy s trávením se často neprojevují jen bolestí, ale i únavou, podrážděností nebo zhoršením kvality pleti. To, jak trávíme, se zkrátka promítá do celkového fungování organismu.

Trávicí proces začíná dřív, než si myslíte

Možná překvapivě nezačíná až v žaludku. Už při pohledu na jídlo nebo jeho vůni se aktivují slinné žlázy a tělo se připravuje na příjem potravy.

Sliny obsahují enzymy, které zahajují první fázi trávení. Následuje žaludek, kde dochází k mechanickému i chemickému rozkladu potravy, a poté tenké střevo, kde se vstřebává většina živin.

Celý proces je dynamický a neustále se přizpůsobuje tomu, co jíme a pijeme.

Voda během jídla: pomocník, ne nepřítel

Jedním z největších omylů je představa, že voda trávení narušuje. Ve skutečnosti může být naopak prospěšná.

Podle odborníků voda:

  • zvlhčuje potravu a usnadňuje její polykání
  • podporuje plynulý průchod trávicím traktem
  • přispívá ke správné funkci střev
  • ovlivňuje konzistenci stolice

Nedostatek tekutin je přitom jednou z častých příčin zácpy. Tělo si totiž při dehydrataci „bere“ vodu ze stolice, která pak tvrdne a hůře se vylučuje.

Největší mýtus: „ředění žaludečních šťáv

Myšlenka, že voda zředí žaludeční kyselinu natolik, že trávení přestane fungovat, zní logicky – ale podle lékařů neodpovídá realitě.

Trávicí systém je vysoce adaptivní. Žaludek si průběžně reguluje množství kyselin i enzymů podle aktuálního obsahu. Pokud tedy vypijete sklenici vody, tělo jednoduše upraví produkci tak, aby trávení probíhalo efektivně.

Navíc samotné trávicí procesy vodu potřebují. Enzymy bez ní nemohou správně fungovat a i žaludek ji přirozeně produkuje jako součást trávení.

Kdy může voda naopak vadit

Přesto existují situace, kdy může pití během jídla způsobit nepříjemné pocity. Nejčastěji jde o:

  • příliš rychlé pití velkého množství tekutin
  • perlivé nápoje, které zvyšují pocit nafouknutí
  • velmi studené nápoje, které mohou u citlivějších jedinců zpomalit trávení

U některých lidí se pak může objevit nadýmání nebo pocit plnosti. Nejde ale o univerzální problém, spíš o individuální reakci.

Kolik vody je ideální

Odborníci se shodují na jednoduchém pravidle: není potřeba to přehánět.

Za optimální se považuje:

  • přibližně jedna sklenice vody k jídlu (cca 200–250 ml)
  • pomalé popíjení místo rychlého „vypití na ex“

Důležitější než samotné pití během jídla je celkový pitný režim během dne.

Možná důležitější než voda: jak jíte

Zajímavé je, že mnohem větší vliv než voda má na trávení způsob, jakým jíme.

Negativně působí zejména:

  • rychlé hltání bez důkladného kousání
  • stres během jídla
  • přejídání

Naopak pomalé jedení, klid a důkladné žvýkání mají na trávení zásadní dopad. V tomto kontextu je voda spíš doplněk než problém.

Verdikt gastroenterologů

Shrnutí je překvapivě jednoduché. Pro většinu lidí je pití vody během jídla bezpečné a často i prospěšné.

Nejde o zvyk, který by bylo nutné omezovat. Mnohem důležitější je naslouchat vlastnímu tělu a vnímat, co vám vyhovuje.

Zdroje:
pmc.ncbi.nlm.nih.gov, clinicaromero.com, nicola-moore.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

