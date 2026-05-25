Pietou za oběti nacismu dnes skončí brněnský sjezd sudetských Němců
25. 5. 2026 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Uctěním památky obětí nacismu dnes v Brně skončí sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé konal v Česku.
Sudetští Němci přijeli na pozvání festivalu Meeting Brno, který pokračuje až do 31. května. Dnešní pieta se uskuteční v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili i popravovali české vlastence. Místo navštívil už v neděli také bavorský premiér Markus Söder.
Sjezd i festival začaly ve čtvrtek pietním setkáním za oběti holokaustu na hlavním nádraží. V pátek se Češi a Němci usadili u dlouhého stolu na Moravském náměstí. V sobotu se vydala z Pohořelic do Brna Pouť smíření, která připomněla divoký odsun Němců. V neděli se na výstavišti konal hlavní sjezdový program s projevy politiků včetně Södera.
Jednotlivé akce SdL provázejí od čtvrtka protesty lidí, kteří připomínají zločiny nacismu a podíl sudetských Němců na rozbití předválečného Československa, případně odmítají prolamování Benešových dekretů. Na nedělní demonstraci na Dominikánské náměstí přišlo několik tisíc lidí.