Pietou za oběti nacismu dnes skončí brněnský sjezd sudetských Němců

25. 5. 2026 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pietou za oběti nacismu dnes skončí brněnský sjezd sudetských Němců
zdroj: Profimedia
Uctěním památky obětí nacismu dnes v Brně skončí sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé konal v Česku.

Sudetští Němci přijeli na pozvání festivalu Meeting Brno, který pokračuje až do 31. května. Dnešní pieta se uskuteční v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili i popravovali české vlastence. Místo navštívil už v neděli také bavorský premiér Markus Söder.

Sjezd i festival začaly ve čtvrtek pietním setkáním za oběti holokaustu na hlavním nádraží. V pátek se Češi a Němci usadili u dlouhého stolu na Moravském náměstí. V sobotu se vydala z Pohořelic do Brna Pouť smíření, která připomněla divoký odsun Němců. V neděli se na výstavišti konal hlavní sjezdový program s projevy politiků včetně Södera.

Jednotlivé akce SdL provázejí od čtvrtka protesty lidí, kteří připomínají zločiny nacismu a podíl sudetských Němců na rozbití předválečného Československa, případně odmítají prolamování Benešových dekretů. Na nedělní demonstraci na Dominikánské náměstí přišlo několik tisíc lidí.

