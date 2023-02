Petr Pavel navštíví Polsko a Ukrajinu, s Jurečkou probere o valorizaci penzí

Zvolený prezident Petr Pavel o víkendu požádal ukrajinskou stranu, aby jako první přišla s návrhem termínu jeho cesty do Kyjeva. Předpokládá, že se tak stane brzy, řekl na dnešní tiskové konferenci v pražském Hrzánském paláci. Pavel také oznámil, že oficiální cestu do Polska podnikne týden po inauguraci, a to 16. a 17. března.

Pavel se na Mnichovské bezpečnostní konferenci minulý týden sešel s předsedou ukrajinského parlamentu Ruslanem Stefančukem, který zopakoval velký zájem na cestě zvoleného prezidenta do Kyjeva. Pavel ale řekl, že vnímá, že země je ve válce a četnost návštěv zahraničních státníků je aktuálně poměrně velká. „Proto jsem je požádal, aby první návrh termínu udělali oni. Z naší strany přece jenom flexibilita je větší. Předpokládám, že v krátké době se ukrajinská strana ozve s nějakým návrhem,“ řekl Pavel. Pavel na okraj konference jednal také například s prezidenty Francie Emmanuelem Macronem, Litvy Gitanasem Nausédou či Polska Andrzejem Dudou. Hovořil také s premiéry Švédska, Finska či Estonska, s několika ministry zahraničních věcí nebo s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem. Pavel po jednání s Dudou slíbil, že do Polska pojede na druhou zahraniční cestu po Slovensku. Dnes oznámil přesné datum. Duda podle něj chce také v zatím neupřesněném termínu uspořádat neformální jednání s Pavlem a Nausédou ve Visle. Pavel chce s Jurečkou probrat, jak se vláda dobrala ke snížení valorizace penzí Ve středu bude Pavel chtít s vicepremiérem Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) jednat o systémovém přístupu k řešení důchodů. Řekl to na tiskové konferenci na dotaz ohledně plánované snížené valorizace. Návrh, který má dnes schvalovat vláda a příští týden Poslanecká sněmovna, by mohl být jedním z prvních k podpisu novým prezidentem po jeho inauguraci 9. března. „Je důležité mít informace o tom, zda to je jediné možné řešení. Tu informaci zatím nemám,“ uvedl Pavel na dotaz, zda normu přijme. Od Jurečky bude chtít ukázat modely, ze kterých ministerstvo vycházelo, a jejich výsledky. Zmínil také, že v rámci důchodové reformy se nabízí mnohem více prvků řešení. Průměrná starobní penze by podle podkladů k zákonu měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. Podle kabinetu je snížení nutné kvůli udržení důchodového systému, jinak by jeho letošní schodek dosáhl 90 miliard Kč. Opozice změnu odmítá podpořit. Penze se podle zákona kvůli inflaci mimořádně navyšují tehdy, pokud přírůstek indexu spotřebitelských cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodu. Roste o tolik procent, kolika dosáhl cenový přírůstek. Podle novely by se ale měla procentní část penze v červnu zvýšit méně, a to o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Potřeba je na to letos 15 miliard korun navíc. Výdaje jsou na dluh. Na omezení červnového růstu penzí se vláda dohodla ve středu. Podle novely má být menší přidání jednorázové. V úterý dopoledne absolvuje Pavel prohlídku v ÚVN. „Nechám si udělat komplexní prohlídku, abych splnil, co jsem říkal, že do inaugurace bude zveřejněna zpráva o mém zdravotním stavu,“ řekl na brífinku. Mohlo by vás zajímat Rusko musí být poraženo, ale ne rozdrceno, řekl Macron

