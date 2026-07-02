Pětimetrový bazén za tři stovky: Action nabízí ideální řešení na zahradu i terasu. Má ale jedno úskalí
2. 7. 2026 – 8:22 | Magazín | BS
Koupání na vlastní zahradě že je jen výsadou zbohatlíků? Toho bohdá nebude, aby Action nepřispěchal se záchranou.
Horko určitě ještě neřeklo poslední slovo, však léto teprve začíná a než otěže převezme podzim, určitě si ještě užijeme bohatý příděl parných dní. A kdo nechce, aby ho zastihly nepřipraveného, poohlédne se po letních radovánkách už nyní.
Vlastní bazén na zahradě se zdá jako svatý grál všeho letního osvěžení. Však si představte ten luxus, kdy za skokem do příjemně vlažné vody v letním vedru nemusíte nikam cestovat, máte ho vždy po ruce.
Action nabízí řešení: Obdélníkový bazén, který řetězec aktuálně prodává za fantastických 356 Kč. Za cenu, za kterou si dnes ve městě stěží pořídíte obědové menu pro dva, tak dostanete hromadu letní zábavy.
Rozměrově se vzhledem k ceně samozřejmě nejedná o žádný olympijský plavecký kanál, svými rozměry vás ale i tak rozhodně příjemně překvapí. Bazén má na délku solidních 262 centimetrů, široký je 175 centimetrů a výška stěny činí 56 centimetrů. Což se rovná skoro pěti metrům čtverečním vodní plochy. Po okraj se do něj vejde zhruba 770 litrů vody.
To je naprostý dostatek pro vodní radovánky pro děti, zatímco vy se můžete pohodlně usadit, natáhnout nohy a usrkávat něco příhodného situaci.
Materiál PVC je až nečekaně pevný a pokud s ním nebudete provádět žádnou nepřístojnou divočinu, klidně odslouží i víc než jednu sezónu. Což je za pár stovek opravdu náramná koupě.
Samozřejmě je ale potřeba počítat s úskalími přenosného řešení a nesrovnávat ho se zapuštěným bazénem. Však za těch 356 korun by vám bagr nepřijel ani kopnout do země, dá rozum, že bude potřeba počítat s jistými kompromisy.
Jde především o filtraci vody, kterou bazén z Actionu nemá nijak ošetřenou a oněch skoro 800 litrů vody by se v letním vedru mohlo celkem rychle kazit: K bazénu si tak budete muset přikoupit ještě plovák s bazénovou chemií. A nebo se smířit s tím, že čas od času bude potřeba vodu vyměnit, což se ale může docela prodražit, pokud nemáte přístup k nějakému vlastnímu zdroji.
Zásadní je také příprava podkladu. Nafukovací dno je sice fajn, ale zapomenutý kus skla, ostrý kámen či trčící klacek by mohly znamenat velmi rychlý konec letní radosti. Pod bazén proto doporučujeme umístit pevnou plachtu nebo speciální pěnové puzzle podložky, které tenký materiál ochrání. A nebo se alespoň velmi důkladně ujistěte, že bazén dáváte opravdu na čistou plochu.
Kolem a kolem ale není moc o čem debatovat: Pokud nečekáte zázraky v podobě integrované vířivky, ale hledáte levné, rychlé a účinné osvěžení na tropické dny, tento bazén z Actionu milerád vyhoví. A pokud ho po sezóně dobře vysušíte i uskladníte, příští rok rád poslouží znova.