Perla Severního Kavkazu se snaží zbavit své neblahé pověsti

GALERIE VIDEO REPORTÁŽ - Magazín autor: Jiří Just

Čečensko chce ukázat vlídnou tvář. Láká Rusy i cizince jako svébytná turistická perla Severního Kavkazu.

Čečensko rozhodně nepatří mezi přední domácí destinace, kam Rusové tradičně míří za odpočinkem. Od toho mají černomořské pobřeží. Nabídnout někomu výlet do Čečenska stále zní spíš jako výhrůžka, než výzva seznámit se se svébytnou republikou Severního Kavkazu. Velkou měrou se na tom podepsala neblahá pověst Čečenska, kterou si za posledních dvacet let získalo a která se jej stále drží.

Čečensko se snaží s turisticky nepříznivou reputací bojovat. A zdá se, že úspěšně, jak se přímo na místě přesvědčil zpravodaj Tiscali.cz.

Loni podle oficiální statistiky navštívilo severokavkazskou republiku 130 tisíc turistů, během prvních šesti měsíců letošního roku jich bylo už více než 70 tisíc. Čečensko rostoucí počet návštěvníků těší, chtělo by z turistiky udělat jednu z nejdůležitějších sfér své ekonomiky. V porovnání se sousedními republikami, které úspěšněji lákají svými krásami, však zatím prohrává.

Hlavním turistickým magnetem Čečenska je jeho hlavní město Groznyj, které bylo nejdříve dvěma válkami srovnáno se zemí, a následně kompletně znovu postaveno během pouhých několika let. Z přírodních krás stojí za zmínku malebné, a zároveň největší a nejhlubší vysokohorské jezero v oblasti Severního Kavkazu Kezenoj-Am, Argunská soutěska s nádhernými vodopády nebo ambiciózní projekt lyžařského střediska Veduči.

Příroda je v Čečensku, což je příznačné pro celý Severní Kavkaz, nádherná. "Turisté přijíždějí rádi. Jen se podívejte na tu krásu," ukazuje na okolí rozpaženýma rukama Murad, obyvatel čečenského městečka Šatoj.

Šatoj bylo založeno koncem 19. století jako pevnost carské armády pro výpravy proti vzdorujícím místním horalům. Na kraji města stojí kamenné strážní věže, typické pro zdejší region. S jejich pomocí horské národy Kavkazu kontrolovaly svá území před nájezdy nepřátel. "Teď tu žádné nebezpečí nehrozí. Je tu klid," usmívá se Murad.

Kolem města protéká řeka Argun. Její šedivá voda pramení v horách sousední Gruzie a pokračuje podél jedné z největších středověkých kavkazských nekropolí - čečenské pevnosti Coj-Peda - dál do hloubi republiky.

Novoměsto Groznyj

S kamarádkou Lenou stojím na křižovatce v centru Grozného. Lena se v Čečensku narodila a republiku neopustila ani v časech nejhorších, kdy byla doslova přeorána v bitevní pole. "Kde je to slavné náměstí Minutka?" ptám se jí jen tak mimoděk. Minutka je jedno z nechvalně proslulých míst čečenské metropole. Za obou válek s místními rebely se stala místem krvavých bojů. (Záběry náměstí Minutka z roku 1995 ZDE.)

"Nevšiml sis? Projížděli jsme okolo," říká překvapeně Ruska. Náměstí s výškovými budovami a fontánou uprostřed kruhového objezdu, přes něž vede třída Achmata Kadyrova do centra města, vůbec nevypadá jako místo, které bylo dvakrát vybombardováno. Po válečné beznaději tu není ani stopa.

Promenáda, po níž se procházíme, je vklíněna mezi hodonyma z minulosti a přítomnosti – mezi třídu Rudých frontových bojovníků a Putinovu třídu. Korzo lemují domy s mramorovými fasádami. Na lavičkách sedí místní obyvatelé a odpočívají policisté. To vše vytváří dojem, jako by to nebyl Severní Kavkaz, ale město kdesi v centru Ruska.

Promenáda vede k mešitě Srdce Čečenska, postavené před deseti lety na počest Achmata Kadyrova, otce současného šéfa republiky, který přišel o život následkem atentátu v roce 2004. Její předlohou je Modrá mešita v Istanbulu a je jedním z největších muslimských svatostánků v Evropě. Stejně jako slavná turecká mešita má být i Srdce Čečenska nejznámějším symbolem města.

Čečenská exotika

Čečensko je zcela jiný Kavkaz. Je vsazeno mezi ostatní republiky a vyniká mezi nimi bohatstvím, vlivem i mnohem těsnější vazbou na bezmála dva tisíce kilometrů vzdálený Kreml.

Právě tato jinakost je dělá přitažlivým. Je to Severní Kavkaz v alternativní realitě, která pro sousedy Čečenska nikdy nenastane. Cena, již by za tento obraz reality museli zaplatit, je totiž drastická: Vše je vykoupeno krví.

Rusy jiný, moderní Kavkaz nabízený Čečenskem láká. Přijíždějí si se zájmem prohlédnout, jak Groznyj doslova povstal z trosek a popela. Možná v něm vidí ideální model pro tuto oblast.

Čečensko přitahuje Rusy jako legenda. Chtějí vidět na vlastní oči republiku, která dvakrát osudově zasáhla do vývoje soudobého Ruska: jako vzpurná republika, která mohla zapříčinit rozpad země otřesené zhroucením SSSR, a jako republika, která následně pomohla Vladimiru Putinovi stát se tím, kým dnes je. Rusové nepřijíždějí jako dobyvatelé, ale jako zvědaví návštěvníci, kteří si pamatují ze zpráv absolutně jiné Čečensko a chtějí si prohlédnout jeho současnou podobu.

Čečensko jako magnet pro cizince

"Jak jsem si všimla, jednou z motivací, proč zahraniční turisté přijíždějí do Čečenska, jsou jejich čečenští přátelé. Během obou válek emigroval velký počet Čečenců do různých zemí, kde se spřátelili s místními obyvateli. Právě proto mnoho Evropanů a turistů z jiných zemí dobře zná čečenskou kulturu a tradice. Do Čečenska přijíždějí, protože chtějí na vlastní oči vidět to, o čem slyšeli od čečenských emigrantů. Chtějí vidět ty kořeny, ze kterých vzešel neuvěřitelně zajímavý národ, tu zemi jejich předků, která svou krásou může konkurovat většině známých pamětihodností," nadšeně vysvětluje Elina Batajevová, předsedkyně výboru pro podnikáni v cestovním ruchu při Obchodně průmyslové komoře Čečenska.

Jak současně dodává, zahraniční návštěvníky Čečensko láká svou netradičností. Není to sice typický, zároveň ale bezesporu atraktivní turistický cíl. "Turisté skutečně málo znají Čečenskou republiku. Je jako bílé místo, dokonce na turistické mapě Kavkazu," vysvětluje Batajevová.

"Prvními nejaktivnějšími zahraničními turisty byli Poláci. První cestovní kanceláře začaly vozit turisty do Čečenska před šesti lety. Nyní vidíme velký zájem zahraničních cestovek. Na Kavkaz pořádají zájezdy kanceláře z Tchaj-wanu, Číny, Velké Británie, Polska, Brazílie, Saúdské Arábie. Z dalších zemí, jako jsou Spojené státy, Německo nebo Japonsko, přijíždějí turisté individuálně," upřesňuje Batajevová.

Neskrývá však, že kvůli nepříliš pozitivnímu vnímání Čečenska v zahraničí se turisté zprvu obávají do republiky přijet. "Slyšela jsem, že se lidé báli spíš toho, co píší o Čečensku na populárních turistických stránkách nebo v průvodcích jako Lonely Planet - že není na Severním Kavkaze bezpečno a nemělo by se tam jezdit. Dokonce turistické pojištění do Ruska se často nevztahuje na Kavkaz. Ale ani tato záležitost není překážkou pro ty, kteří skutečně chtějí přijet. Více se bojí jejich přátelé a příbuzní, kteří věří tomu, co se o nás píše," míní.

A proč se zahraniční turisté do Čečenska vracejí? Podle Batajevové to je tím, že chtějí ukázat republiku svým přátelům a příbuzným, nebo se v Čečensku spřátelili s místními obyvateli. "Čečenci jsou velmi přátelský a pohostinný národ," vysvětluje s úsměvem.