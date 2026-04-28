Perfektní příprava na letní horko za pár korun: Action v novém letáku nabízí bohatou sadu
28. 4. 2026 – 7:44 | Magazín | BS
Nepotrvá to dlouho a slunce převezme plnou vládu. A štěstí, jak známo, přeje připraveným.
Při pohledu z oken a zejména na předpověď počasí pro nadcházející týden by se zdálo, že času je ještě dost. V noci pořád ještě mrzne a na nějaké opalování mají myšlenky zatím jen ti nejodvážnější.
Jenže znáte to, čas letí, než se nadějeme, je tu plavková sezóna a kupovat cokoliv v době, kdy je po tom největší poptávka, většinou nebývá to nejlepší ekonomické rozhodnutí. Jinak řečeno: Připravme se už nyní, vyjde to levněji.
Oblíbený řetězec Action vychází vstříc a v novém letáku nabízí hned 16 různých opalovacích přípravků od značky Zenova.
Vzhledem k široké nabídce si vybere snad každý: K mání jsou klasická minerální opalovací mléka v ochranným faktorem SPF30 i SPF50 (vyjdou na 114 a 159 korun), speciální opalovací krém na obličej (75 korun), sprej po opalování (50 korun) i různá řešení pro jinou aplikaci či citlivější pokožku.
Pokud vám například nevyhovují klasické opalovací krémy, může pomoci opalovací mléko Zenova Sensitive, opět s výběrem SPF30 i SPF50.
K mání je také opalovací sprej (SPF 30 za 106 a SPF 50 za 125 korun), krémy pro děti a dokonce i balzám na rty chránící proti slunci (za 20 korun).
S takto bohatou sestavou už nemůže nikoho zaskočit žádný slunečný den – ať už se ho chystáte strávit v plavkách nebo třeba klidně jen na zahradě a nechce si spálit ruce a krk.
Opalovací potřeby rozhodně nepodceňujte, jak už dnes všichni víme, přehnaný pobyt v přímém intenzivním slunci je velmi nezdravý. A v Actionu vám potřebná ochrana ani nevypálí díru do peněženky: Podobné přípravky na stránkách renomovaných drogerií stojí občas klidně dvakrát tolik.