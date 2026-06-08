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Penny Market dostal od ČOI maximální možnou pokutu za prodej alkoholu nezletilým

8. 6. 2026 – 14:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Penny Market dostal od ČOI maximální možnou pokutu za prodej alkoholu nezletilým
zdroj: Profimedia
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Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu jeden milion korun za to, že opakovaně porušoval zákaz prodeje alkoholu mladším 18 let.

Šlo o období od loňského února do loňského dubna. Obchod v sedmi případech alkohol prodal figurantům ve věku 15 a 16 let. Pokutu udělil Jihomoravský a Zlínský inspektorát, uvedl v tiskové zprávě oblastní ředitel Karel Havlíček. Mluvčí řetězce Markéta Smutná ČTK napsala, že prodej alkoholu považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku.

"Jednalo se o tři případy prodeje vodky o objemu půl litru s obsahem alkoholu 37,5 procenta, dva případy prodeje vodky o stejném objemu s obsahem alkoholu 42 procent, jeden případ prodeje Fernetu s obsahem alkoholu 38 procent a jeden případ prodeje vína," uvedl Havlíček. Řetězec prodal mladistvým alkohol v sedmi ze 14 kontrolních případů.

Ve všech případech si prodávající vyžádali doklad totožnosti, který nakupující předložili. Nicméně jej nezkontrolovali a alkohol prodali. "Tento postup hodnotila inspekce jako lhostejný ke kontrole věku, jež spočívala v pouhém formálním splnění povinnosti bez jejího faktického naplnění," řekl Havlíček. Při hodnocení inspekce přihlédla i k tomu, že v šesti případech šlo o lihoviny s vysokým obsahem alkoholu a v jednom případě o víno s vyšším obsahem alkoholu.

Podle mluvčí řetězce Smutné nastala situace, kterou nelze bagatelizovat. "Naším cílem je dále podpořit důsledné a jednotné uplatňování pravidel pro ověřování věku v každodenním provozu. Při jakékoliv pochybnosti o věku zákazníka platí jednoznačný postup, tedy prodej alkoholu odmítnout," napsala Smutná.

Inspekce dlouhodobě považuje prodej alkoholu nezletilým za jedno z nejzávažnějších porušení zákona v její dozorové působnosti. "Tento případ ukazuje, že ze strany prodávajících nestačí pouze formálně požádat o doklad totožnosti, ale je nutné skutečně ověřit věk zákazníka. Pokud dochází k opakovanému selhání, navíc v takto vysoké míře, nebudeme váhat ukládat sankce na samé horní hranici zákona," řekl Havlíček.

Tagy:
alkohol trh kriminalita ČR Penny market ČOI nápoje
Zdroje:
ČTK

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