„Peníze budou, mládí už si ale nekoupíme.“ Přibývá mladých, kteří odmítají pracovat: Může přijít krutý návrat do reality, říká odbornice
24. 7. 2026 – 9:50 | Magazín | BS
Ještě nedávno byla roční pauza mezi rodiči noční můrou. Dnes ji čeští maturanti čím dál častěji volí jako promyšlenou investici do života – jenže bez plánu hrozí tvrdý návrat do reality.
Rozhodnutí, které děsí rodiče
Maturita představuje obrovský životní zlom, po kterém se nabízí desítky možností. Právě z toho ale pramení největší problém. Rozhodnout se v devatenácti letech o své budoucí celoživotní profesi dokáže jen málokdo. Někteří mladí lidé tápou, jiní se nedostanou na vysněný obor. Nástup do náhodného zaměstnání „jen aby se něco dělalo“ už ale dnešní generaci zkrátka neláká.
Mnoho rodičů přesto vidí takový čas mimo školu jako riziko a ztrátu času. Kariérová poradkyně Petra Drahoňovská však upozorňuje, že dobře pojatá pauza má naopak obrovský přínos.
„Výhody u dobře promyšleného gap yearu jsou ale velké: posun v osobním rozvoji a ve vnímání světa, plusové body do životopisu pro budoucího zaměstnavatele,“ zdůraznila v rozhovoru pro portál ČT edu.
Pojem roční pauza si většina lidí naprosto mylně spojuje s nekonečným cestováním s batohem na zádech po exotických plážích. Ve skutečnosti může jít o intenzivní studium jazyka, dobrovolnictví nebo krátkodobé stáže, které pomohou ověřit, zda je vybraný vysokoškolský obor skutečně ten pravý.
„Nejdříve si rozmysli, jestli chceš vyjet do zahraničí, nebo zůstat v Česku. Gap year je většinou spojován s cestováním, ale není to povinnost,“ vysvětluje Drahoňovská
Dodává: „Můžeš se během této doby například odstěhovat od rodičů do většího města, kde budeš dobrovolničit v neziskové organizaci. Tato fáze osamostatňování a experimentování je určitě přínosná, i pokud nevyrazíš za hranice.“
Raději au-pair v Londýně než rovnou za katedru
O tom, že roční odklad studia nebo práce rozhodně neznamená zkaženou kariéru, svědčí příběh Karolíny Blahové. Přestože byla po maturitě hladce přijata na vysokou školu, k zápisu nakonec nedorazila a odjela raději pracovat jako au-pair do Londýna.
Rok v zahraničí jí podle jejích slov dal sebevědomí, jazyk i nový okruh přátel. Po návratu se ke studiu bez potíží vrátila a školu dokončila.
Rok absolutní svobody bez pravidelného režimu s sebou ale nese jedno velké riziko: Návrat k ranním přednáškám, stresujícímu učení a zkouškovému období bývá nesmírně tvrdý.
Zejména pokud během těch dvanácti měsíců člověk úplně vypustí studijní návyky a zanedbá přípravu na přijímací zkoušky.
Rozdíl mezi promarněným rokem u televize a cennou životní zkušeností tak spočívá v jediném slově – plán. Pokud má student jasný cíl, ví, proč si pauzu bere a udržuje se alespoň částečně v tempu, stává se vynechaný rok obrovskou výhodou, ze které bude čerpat sebevědomí a zkušenosti už napořád.
V opačném případě ale hrozí bolestivé setkání s realitou. A do té práce nakonec stejně bude muset skoro každý – pokud tedy během své roční pauzy nevyhraje Eurojackpot, samozřejmě.