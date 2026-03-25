Peněženky v pohotovosti: Týden v Kauflandu, kdy ceny padají rychleji než nervy u pokladen
25. 3. 2026 – 8:06 | Magazín | Anna Pecena
Od 25.3. do 31.3. 2026 přichází nečekaná vlna slev, která otřese peněženkami zákazníků. Některé ceny padají tak hluboko, že by byla chyba si jich nevšimnout.
Máslo za cenu, která se nevidí
Začíná to u základních potravin, kde se odehrává doslova cenová revoluce. Máslo Olma (250 g) je nově v akci za 26,90 Kč, což je nabídka, která se jen tak nevidí. A pokud jste milovníky sladkého, pak vás zaujme Nutella lískooříškový krém (1 kg) za 179,90 Kč. Taková cena patří mezi ty, které rychle mizí z regálů.
Velkou pozornost si zaslouží také šunka od kosti Prantl, která spadla na 19,90 Kč za 100 g. To je sleva, která zaujme každého, kdo sleduje kvalitu i cenu. A pokud plánujete velikonoční pečení, Beránek piškotový (500 g) za 79,90 Kč může být jasnou volbou.
Nápoje a sladkosti pod palbou slev
Milovníci nápojů si přijdou na své. Hello džus (1 l) nyní stojí 24,90 Kč, zatímco Fernet Stock Citrus (0,5 l) vyjde na 98,90 Kč. I když nejde o nejnižší cenu na trhu, sleva je znatelná a lákavá.
Sladké potěšení reprezentují například Milka Sušenky (150 g) za 27,90 Kč. A pokud dáváte přednost pralinkám, balení Milka je nyní za 79,90 Kč. To už je nabídka, která může snadno skončit ve vašem košíku.
Maso, mléčné výrobky a další hity
Velkým tahákem jsou i masné výrobky. Vepřový bok bez kosti stojí 89,90 Kč za kilogram, což je výrazný pokles oproti běžné ceně. Anglická slanina je za 19,90 Kč (100 g) a šunka dušená za 33,90 Kč (500 g).
Z mléčných výrobků zaujme například jogurt Florian Active (145 g) za 14,90 Kč nebo smetana na vaření za 18,90 Kč. Tvaroh je k dostání za 33,90 Kč (500 g), což je další z položek, které stojí za pozornost.
Nezapomíná se ani na další produkty – řepkový olej (1 l) za 29,90 Kč nebo tatarská omáčka Hellmann’s (625 ml) za 59,90 Kč ukazují, že slevy zasáhly téměř všechny kategorie.
Celkově jde o nabídku, která rozhodně nezůstane bez povšimnutí. Od základních potravin přes maso až po sladkosti – ceny padají napříč sortimentem. A protože platí pouze od 25.3. do 31.3. 2026, není na co čekat.