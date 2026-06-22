Peklo pokračuje. Meteorologové zpřísnili výstrahy, možná se blíží i čtyřicítky
22. 6. 2026 – 12:37 | Magazín | BS
Oddych v nedohlednu. I dnes musíme počítat s vysokými teplotami a v platnosti jsou i výstrahy ČHMÚ kvůli bouřkám a vedrům.
Ochlazení, které mělo přijít někdy okolo dneška, se nakonec nedostavilo, a před námi je týden, který udělá radost milovníkům horkého léta, ale všechny ostatní prvotřídně znechutí.
Čeká nás totiž jedna vlna veder za druhou a do toho ještě i pravděpodobně další bouřky, které už přes víkend napáchaly v Česku značné škody.
Meteorologové z ČHMÚ navíc upřesnili výstrahu: „Dnes (22.6.) odpoledne a večer se budou tvořit místy bouřky, které mohou být výjimečně i silné s nárazy větru kolem 70 km/h, intenzivními srážkami kolem 40 mm, v opakovaných i více a kroupami do 2 cm nebo jejich nánosy,“ varují.
„Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v jihozápadní polovině Čech. Mohou se vyskytnout i na většině území Moravy a Slezska, kde je ovšem jejich pravděpodobnost o něco menší,“ dodávají.
Vedro bude všude, hlavně ale na Moravě: „Maximální teploty nad 31 °C naměříme hlavně na jižní Moravě. Vzhledem k vysokým teplotám a vysoké vzdušné vlhkosti budeme vnímat pocit dusna,“ uvádí dál ČHMÚ.
A jak už padlo, výhledová předpověď se nijak zvlášť nemění. Největší „chlad“ má podle ČHMÚ být zítra, kdy se čekají denní maxima okolo 27 °C. Pak se ale zase oteplí a ke konci týdne a o víkendu budeme mít opět tu čest s 35 °C.
Model ECMWF dokonce čeká ještě víc: Pro příští víkend hlásí teploty mezi 35 a 40 °C a na některých místech dokonce i přes 40. Agregát AccuWeather počítá s teplotami okolo 37 °C.