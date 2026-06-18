Peklo na zahradě? Těmto trvalkám to nevadí. Milují slunce a zvládnou i tropické léto
18. 6. 2026 – 10:57 | Magazín | Žaneta Kaczko
Horké léto dokáže během několika týdnů prověřit každou zahradu. Zatímco některé rostliny uvadají, jiné kvetou, jako by si tropické teploty užívaly. Ty se stávají tajnou zbraní stále většího počtu zahrádkářů.
Každé léto se opakuje stejný scénář. Teploty stoupají k výšinám, déšť nikde a zahrady začínají ztrácet barvy. Trávník žloutne, některé květiny vypadají unaveně už dopoledne a člověk má pocit, že místo odpočinku jen neustále běhá s konví nebo hadicí.
Přitom existují rostliny, které podobné podmínky zvládají překvapivě dobře. A nejenže přežijí dlouhé dny na přímém slunci, ale často v takovém počasí vypadají nejlépe. Navíc lákají motýly, čmeláky a včely, takže zahrada není jen krásná na pohled, ale zároveň pomáhá přírodě.
Třapatky: Královny letního záhonu
Pokud by měla existovat soutěž o nejvděčnější letní trvalku, třapatka by patřila mezi favority. Její velké květy v odstínech růžové, bílé nebo purpurové zdobí zahrady od července až do podzimu a bez problémů snášejí celodenní slunce.
Třapatky mají ještě jednu výhodu. Milují je motýli i včely. Když se v létě projdete kolem rozkvetlého záhonu, často na nich najdete více hmyzu než na okolních rostlinách. Navíc se jedná o poměrně odolné trvalky, které po zakořenění nepotřebují neustálou péči ani každodenní zálivku.
Řebříček není jen bylinka od babičky
Mnoho lidí si pod řebříčkem představí rostlinu z louky nebo léčivou bylinu do čaje. Moderní zahradní kultivary ale dokážou překvapit. Existují v odstínech žluté, oranžové, růžové i červené a vytvářejí výrazné plochy květů, které vydrží celé týdny. Řebříček navíc patří mezi rostliny, kterým sucho příliš nevadí. Naopak. Často se mu daří lépe na chudších a propustnějších půdách než v přehnojených záhonech.
Stejně jako třapatky poskytuje potravu opylovačům a dobře zapadá do přírodních zahrad.
Levandule nikdy nezklame
Jen málokterá rostlina je tak spojovaná se sluncem jako levandule. Když rozkvete, zahrada získá nejen barvu, ale i vůni. Levandule pochází ze Středomoří, takže vysoké teploty a sucho bere jako něco naprosto normálního. Nejlépe prospívá na slunných místech s dobře propustnou půdou. Pokud ji člověk nepřelije, bývá téměř bezproblémová.
Kromě včel ji ocení i lidé. Sušené květy lze využít do domácích dekorací, vonných sáčků nebo bylinných směsí.
Šalvěj, kterou milují čmeláci
Šalvěj není jen kuchyňská bylinka. Okrasné druhy vytvářejí dlouhé klasy květů v modrých, fialových nebo růžových odstínech a patří mezi nejspolehlivější letní trvalky.
Když rozkvetou, bývají doslova obsypané čmeláky. Kvetení navíc často pokračuje celé týdny a po lehkém seříznutí se rostlina odmění další vlnou květů, proto se šalvěje objevují v moderních výsadbách stále častěji.
Šanta, kterou si oblíbí kočky i opylovači
Šanta kočičí je jednou z těch rostlin, které vypadají nenápadně, dokud se pořádně nerozrostou. Pak vytvoří husté polštáře modrofialových květů, které dokážou kvést velkou část léta. Výborně snáší horko, sucho i méně úrodnou půdu. Včely a čmeláci ji doslova vyhledávají a bonus navíc představuje její jemná vůně.
Mnozí zahradní architekti ji používají jako náhradu za náročnější druhy, protože působí přirozeně a vyžaduje minimum péče.
Rozchodníky přežijí i to, co jiné vzdají
Jsou chvíle, kdy už člověk ani neví, kdy naposledy pršelo. Právě tehdy nastupují rozchodníky.
Tyto sukulentní trvalky ukládají vodu do listů a bez problémů zvládnou období sucha, které by jiné rostliny poškodilo. V druhé polovině léta navíc vytvářejí květenství plná nektaru, která přitahují motýly i včely.
Zatímco některé záhony v srpnu působí unaveně, rozchodníky bývají teprve na vrcholu sezony.
Zahrada, která funguje i bez každodenního zalévání
Zahradničení se v posledních letech mění. Dlouhá období sucha jsou častější než dřív a stále více lidí hledá rostliny, které zvládnou i náročnější podmínky.
Právě proto roste obliba trvalek, které si poradí se sluncem a zároveň poskytují potravu opylovačům. Třapatky, řebříčky, levandule, šalvěje, šanty nebo rozchodníky dokážou vytvořit záhon plný barev od začátku léta až do podzimu. A zatímco některé rostliny v největších vedrech bojují o přežití, tyto druhy si léto užívají.
Takový záhon navíc potěší nejen majitele zahrady. V době, kdy ubývá přirozených stanovišť pro opylovače, představuje každý rozkvetlý metr čtvereční malou oázu života. A když se mezi květy začnou objevovat motýli, čmeláci a včely, člověk rychle pochopí, že nejde jen o úsporu vody nebo méně práce. Zahrada působí živěji, pestřeji a přirozeněji než dokonale zastřižený trávník, který potřebuje zalévat každý druhý den.