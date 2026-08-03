Pekelný začátek týdne. Meteorologové určili, kdy přijde úleva od veder
3. 8. 2026 – 15:47 | Magazín | BS
Příval horkého vzduchu nekončí a než se konečně ochladí, čeká nás ještě trochu výhně.
Meteorologové z ČHMÚ upřesnili předpověď počasí na nadcházející dny a příští týden. A přinesli dobré i špatné zprávy.
Horší novina je, že úvod týdne budou opět provázet extrémní teploty a to v takovém měřítku, že Český hydrometeorologický ústav musel vydat výstrahu kvůli nebezpečí požárů a vysokým teplotám ovlivňujícím hospodářství, infrastrukturu a zdraví člověka.
„Dnes v pondělí 3. 8. očekáváme maximální teploty v nižších a středních polohách většinou mezi 31 až 36 °C, na jihu Moravy až 38 °C, zítra v úterý 4. 8. mezi 34 až 39 °C a ve středu 5. 8. mezi 32 až 37 °C, na jižní a střední Moravě až 39 °C,“ předpovídají odborníci.
„Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu (pocit dusna) navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus. Na většině území bude tato zátěž počínaje dneškem (pondělí 3. 8.) velmi vysoká (nižší zejména v horských oblastech Čech), naopak na jihu Moravy až extrémně vysoká. Zátěž budou umocňovat i vysoké noční teploty, které nebudou po toto období klesat na velké části území pod 20 °C,“ varují meteorologové.
Zároveň ale také doplnili předpověď o datum, kdy se můžeme těšit na ochlazení a úlevu: Vedra by měla slábnout od čtvrtka a citelné ochlazení by mělo přijít v pátek.
Odpovídá tomu i graf týdenní předpovědi, na kterém je vidět prudký teplotní propad mezi středou a pátkem.