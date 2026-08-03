Dnes je pondělí 3. srpna 2026., Svátek má Miluše
Počasí dnes 35°C Polojasno

Pekelný začátek týdne. Meteorologové určili, kdy přijde úleva od veder

3. 8. 2026 – 15:47 | Magazín | BS

Pekelný začátek týdne. Meteorologové určili, kdy přijde úleva od veder
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Příval horkého vzduchu nekončí a než se konečně ochladí, čeká nás ještě trochu výhně.

Meteorologové z ČHMÚ upřesnili předpověď počasí na nadcházející dny a příští týden. A přinesli dobré i špatné zprávy.

Horší novina je, že úvod týdne budou opět provázet extrémní teploty a to v takovém měřítku, že Český hydrometeorologický ústav musel vydat výstrahu kvůli nebezpečí požárů a vysokým teplotám ovlivňujícím hospodářství, infrastrukturu a zdraví člověka.

„Dnes v pondělí 3. 8. očekáváme maximální teploty v nižších a středních polohách většinou mezi 31 až 36 °C, na jihu Moravy až 38 °C, zítra v úterý 4. 8. mezi 34 až 39 °C a ve středu 5. 8. mezi 32 až 37 °C, na jižní a střední Moravě až 39 °C,“ předpovídají odborníci.

„Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu (pocit dusna) navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus. Na většině území bude tato zátěž počínaje dneškem (pondělí 3. 8.) velmi vysoká (nižší zejména v horských oblastech Čech), naopak na jihu Moravy až extrémně vysoká. Zátěž budou umocňovat i vysoké noční teploty, které nebudou po toto období klesat na velké části území pod 20 °C,“ varují meteorologové.

Zároveň ale také doplnili předpověď o datum, kdy se můžeme těšit na ochlazení a úlevu: Vedra by měla slábnout od čtvrtka a citelné ochlazení by mělo přijít v pátek.

Odpovídá tomu i graf týdenní předpovědi, na kterém je vidět prudký teplotní propad mezi středou a pátkem.

 

Tagy:
počasí vedro předpověď počasí jak bude extrémní teploty meteorologové
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Celníci odhalili gang překupníků papoušků, zajistili stovku ptáků

Následující článek

Aktéři odmítají obžalobu v bitcoinové kauze, nemá prý oporu ve vyšetřování

Nejnovější články