Pekelný výhled, ke konci měsíce až 40 °C: Vedra a bouřky budou pokračovat, změna v nedohlednu
21. 6. 2026 – 10:59 | Magazín | BS
Meteorologové očekávali po víkendu mírné ochlazení, podle nových předpovědí to ale vypadá, že se na žádné velké změny těšit nemůžeme.
Již někdy od začátku minulého týdne se vědělo, že ke konci a o víkendu dorazí tropická vedra. Prakticky stejně dlouho ale také stálo v předpovědích, že po neděli se zase ochladí. Tato předpověď se ale, zdá se, naplní jen napůl: Vedra opravdu dorazila, ale ochlazení se nejspíš konat nebude.
„Přes den čekáme opět velmi teplo a slunečno. Maximální teploty budou v nižších a středních polohách nejčastěji mezi 30 až 34 °C, o něco chladněji bude na severovýchodě území, naopak nepatrně tepleji by mohlo být na jihu Moravy,“ uvádí odborníci z ČHMÚ ke dnešku.
„Oblačnost bude zejména v Čechách výrazněji přibývat až odpoledne a také se zde postupně budou místy tvořit přeháňky a bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečněji a pravděpodobnost srážek je zde menší,“ dodávají.
Výstraha na nebezpečí bouřek a vysokých teplot je stále v platnosti a pokrývá prakticky celé území Česka.
A žádnou větší úlevu, zdá se, čekat nemůžeme. Podle týdenní předpovědi ČHMÚ proběhne celé následující období prakticky beze změny a graf teplot je rovný, jak když střelí: Až do 29.6. se drží na denních maximech 30-32 °C, která lokálně samozřejmě mohou být ještě vyšší.
Podobnou předpověď nabízí i agregát AccuWeather: Ten hlásí víc než třicítky až do konce měsíce, o příštím víkendu pak dokonce 35 °C.
Model ECMWF předpovídá ke konci měsíce dokonce teploty překračující 40 °C.
Nutno ale dodat, že se jedná o předpověď situace, která nastane až za osm dní. Což znamená, že přeci jen hrozí nepřesnosti a podobná vedra nakonec vůbec přijít nemusí.
Předpověď ECMWF na 29. 6. 2026: