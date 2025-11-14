Dnes je pátek 14. listopadu 2025., Svátek má Sáva
Počasí dnes 8°C Oblačno

Péče o psychiku ve stáří je důležitá, tyhle návyky pomohou

14. 11. 2025 – 14:38 | Magazín | Anna Pecena

Péče o psychiku ve stáří je důležitá, tyhle návyky pomohou
pozitivní denzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Každý den může být lepší, i když se to nezdá. Stačí pár jednoduchých návyků, které seniorům pomáhají získat zpět energii, dobrou náladu a chuť do života. A co je nejlepší – nic z toho nestojí skoro žádné peníze.

Slunce jako tajná zbraň pro lepší den

Někdy to stačí skutečně na pár minut denně: vyjít ven, nadechnout se čerstvého vzduchu, dopřát si světlo. Studie ukazují, že už 10 až 30 minut denně na slunci může výrazně zlepšit náladu, posílit spánek a podpořit zdraví díky tvorbě vitamínu D i lepší regulaci cirkadiánního rytmu.U seniorů je to obzvlášť důležité – méně pohybu, méně výletů znamená i málo slunečního světla, což může zkosit nejen tělo, ale i hlavně mysl.

Proto by si každý mohl najít svůj krátký „sluneční rituál“ – ranní posezení na lavičce, procházka u okna, nebo jen otevření balkonu dveří a pár minut světa venku. Pomůže to nastartovat den jinak než od televize.

Pomáhání druhým = lepší pocit ze sebe sama

Když člověk přispěje, pomůže, jen tak – najde nový smysl. Výzkumy potvrzují, že aktivní zapojení v dobrovolnických aktivitách snižuje příznaky deprese a zlepšuje psychické zdraví seniorů.Vědomí, že nejste jen pasivní pozorovatel, že někomu pomůžete, spojíte se s lidmi, to všechno podporuje pozitivní výhled.

Pro začátek stačí malý krok: zapojit se v komunitě, nabídnout pomoc sousedovi, zúčastnit se místního klubu. Nejlepší je najít něco, co vás baví – zahrádka, historie, výpomoc v knihovně. Tím se den změní z „přežít ho“ na „něco jsem udělal“.

Mikroprostor pro radost – každodenní maličkosti

Nemusí to být velké akce – často stačí pár minut zaměřených na drobnosti. Ranní káva s výhledem, mini-procházka jinou trasou, výměna úsměvu se sousedem, focení oblohy nebo jednoduchý kurz online. Takové malé změny rozbíjejí stereotypy a udržují mysl aktivní.

Navíc kombinace slunce + pohyb + sociální aktivita = trojitá výhra. Slunce dodá energii, sociální spojení potvrdí, že nejste sami, a aktivita vás vytrhne z pohodlí. Výsledkem je pozitivní den místo „jen dalšího dne“.

Závěrem: senioři mají možnost převzít iniciativu. Není to o velkých změnách, je to o každodenních krocích, které dávají smysl a přinášejí radost. Každý den může být lepší – stačí jít ven, pomoci druhému, udělat něco malého navíc než jen čekat.

Tagy:
štěstí tipy senioři zdraví pohled na život
Zdroje:
Harvard Health, health.org
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Před bolestí zavírá oči. Felix Slováček dělá velkou chybu, tvrdí psycholožka

Následující článek

Ostrov, kde vládnou jedovatí hadi. Tropický ráj, kde lidé nevydrží ani 20 vteřin

Nejnovější články