Péče o psychiku ve stáří je důležitá, tyhle návyky pomohou
14. 11. 2025 – 14:38 | Magazín | Anna Pecena
Každý den může být lepší, i když se to nezdá. Stačí pár jednoduchých návyků, které seniorům pomáhají získat zpět energii, dobrou náladu a chuť do života. A co je nejlepší – nic z toho nestojí skoro žádné peníze.
Slunce jako tajná zbraň pro lepší den
Někdy to stačí skutečně na pár minut denně: vyjít ven, nadechnout se čerstvého vzduchu, dopřát si světlo. Studie ukazují, že už 10 až 30 minut denně na slunci může výrazně zlepšit náladu, posílit spánek a podpořit zdraví díky tvorbě vitamínu D i lepší regulaci cirkadiánního rytmu.U seniorů je to obzvlášť důležité – méně pohybu, méně výletů znamená i málo slunečního světla, což může zkosit nejen tělo, ale i hlavně mysl.
Proto by si každý mohl najít svůj krátký „sluneční rituál“ – ranní posezení na lavičce, procházka u okna, nebo jen otevření balkonu dveří a pár minut světa venku. Pomůže to nastartovat den jinak než od televize.
Pomáhání druhým = lepší pocit ze sebe sama
Když člověk přispěje, pomůže, jen tak – najde nový smysl. Výzkumy potvrzují, že aktivní zapojení v dobrovolnických aktivitách snižuje příznaky deprese a zlepšuje psychické zdraví seniorů.Vědomí, že nejste jen pasivní pozorovatel, že někomu pomůžete, spojíte se s lidmi, to všechno podporuje pozitivní výhled.
Pro začátek stačí malý krok: zapojit se v komunitě, nabídnout pomoc sousedovi, zúčastnit se místního klubu. Nejlepší je najít něco, co vás baví – zahrádka, historie, výpomoc v knihovně. Tím se den změní z „přežít ho“ na „něco jsem udělal“.
Mikroprostor pro radost – každodenní maličkosti
Nemusí to být velké akce – často stačí pár minut zaměřených na drobnosti. Ranní káva s výhledem, mini-procházka jinou trasou, výměna úsměvu se sousedem, focení oblohy nebo jednoduchý kurz online. Takové malé změny rozbíjejí stereotypy a udržují mysl aktivní.
Navíc kombinace slunce + pohyb + sociální aktivita = trojitá výhra. Slunce dodá energii, sociální spojení potvrdí, že nejste sami, a aktivita vás vytrhne z pohodlí. Výsledkem je pozitivní den místo „jen dalšího dne“.
Závěrem: senioři mají možnost převzít iniciativu. Není to o velkých změnách, je to o každodenních krocích, které dávají smysl a přinášejí radost. Každý den může být lepší – stačí jít ven, pomoci druhému, udělat něco malého navíc než jen čekat.