Pavla příští týden do Argentiny a Chile doprovodí podnikatelská delegace
10. 4. 2026 – 14:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezidenta Petra Pavla doprovodí příští týden na cestě do Argentiny a Chile podnikatelská delegace zaměřená především na obranu a bezpečnost.
Součástí budou i zástupci akademické sféry, čeští vědci v regionu spolupracují především v astronomii a antarktickém výzkumu. Novináře dnes o podrobnostech návštěvy informovala prezidentská kancelář. Svaz průmyslu a dopravy dnes v tiskové zprávě uvedl, že prezidenta doprovodí 20 firem, vedle obrany budou zastupovat i například letecký a kosmický průmysl.
Pavel s manželkou Evou odcestují do Jižní Ameriky v neděli, v obou zemích se český prezident setká se svými protějšky. Argentinu i Chile podle prezidentské kanceláře pojí s ČR podobné postoje k řadě mezinárodních otázek, zejména k podpoře Ukrajiny a Izraele. Obě země mají také blízký vztah se současnou administrativou Spojených států. Chile podle Hradu uplatňuje pragmatický přístup k Číně - vnímá ji jako zásadního obchodního partnera, ale usiluje o omezení jejího politického a strategického vlivu.
Cesta českého prezidenta se zaměří především na podporu obchodu a vědecké spolupráce, která je podle Hradu rozsáhlá zejména v astronomii a antarktickém výzkumu. Součástí delegace budou zástupci Vysokého učení technického v Brně či Masarykovy univerzity, včetně ředitele Českého antarktického výzkumného programu Daniela Nývlta, který v roce 2024 obdržel chilské státní vyznamenání Řád Bernarda O’Higginse za spolupráci mezi Českem a Chile při výzkumu Antarktidy.
Česko se podle prezidentské kanceláře intenzivně podílí i na výzkumu vesmíru, kde Chile patří ke světovým velmocem. Pavel na severu země navštíví observatoř Paranal a horu Cerro Armazones, kde se aktuálně staví největší teleskop na světě. Observatoř Paranal je pozorovacím střediskem Evropské jižní observatoře (ESO), jejímž členem je Česko od roku 2007. Podle Hradu se tam nachází zatím nejvýkonnější systém dalekohledů svého druhu na světě. Tato zařízení využívají čeští astronomové pro vlastní i mezinárodní výzkum a podílejí se také na jejich technickém rozvoji.
V obou zemích se prezidentský pár setká s českými krajany. V Argentině žije podle prezidentské kanceláře asi 50.000 lidí českého původu, což představuje největší českou diasporu v Latinské Americe. V Buenos Aires Pavel mimo jiné otevře výstavu českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se dlouhodobě věnuje výzkumu pramenů Amazonky.