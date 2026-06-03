Pavel vidí šanci pro český export s komplexními projekty v rozvojových zemích
3. 6. 2026 – 18:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česko se může víc zaměřit na zahraniční obchod v rozvojových zemích, kde by mohlo uspět například s komplexními projekty výstavby a vybavení letišť a nemocnic.
Po návštěvě Zlínského kraje to dnes řekl novinářům prezident Petr Pavel. České firmy by mohly podle něj nabídnout integrovaný balík od výstavby letiště, dodávky letounů a technologického vybavení až po výcvik místního personálu a následnou podporu provozu.
"Návštěva firem jako BRM AERO v Kunovicích nebo společnost KOMA Modular ve Vizovicích mě inspirovaly k úvaze, že by se Česká republika mohla více orientovat na zahraniční obchod v rozvojových regionech prostřednictvím dodávek komplexních balíčků služeb," řekl Pavel.
Zmínil například modulární stavby využitelné při budování regionálních letišť v Africe, technologie pro řízení leteckého provozu nebo letouny L-410. Řada rozvojových zemí podle něj nemá kapacity jednotlivé služby a technologie samostatně integrovat. Právě nabídka komplexního řešení by tak mohla představovat významnou příležitost pro český export.
Prezident zároveň uvedl, že podobný přístup by mohl posílit postavení českých firem na zahraničních trzích a přispět k rozvoji obchodních vztahů v rychle se rozvíjejících regionech.
"Projekty za poměrně skromné peníze s přispěním velkého know-how může zanechat v rozvojové zemi stopu na desítky let a mají potenciál pro budování našich dlouhodobých vztahů i budování obrazu České republiky," řekl Pavel.
Podobný potenciál vidí také ve zdravotnictví. České firmy by podle něj mohly rozvojovým zemím nabízet komplexní řešení zahrnující výstavbu menších nemocnic z modulárních komponentů, dodávky zdravotnického vybavení a lůžek či školení zdravotnického personálu. Připomněl, že Česká republika má zkušenosti se vzděláváním zdravotníků například prostřednictvím programu Medevac.
Prezident se v minulých dnech opakovaně vyjádřil pro přijetí eura. Dnes odmítl, že by při návštěvách firem přímo propagoval přijetí společné evropské měny. Uvedl, že jeho cílem je otevřít věcnou debatu. Podle něj řada českých podniků již dnes funguje v prostředí eura a své hospodářské výsledky v této měně vykazuje. "Nejde o propagaci eura, ale o otevření racionální debaty," dodal. O případném přijetí eura by se podle Pavla mělo rozhodnout vědomě a na základě logické úvahy o tom, zda je to pro Českou republiku výhodné.
Prezident zahájil cestu po Zlínském kraji v úterý návštěvou místní střední školy, dále si prohlédl firmu BRM AERO v Kunovicích a mimo jiné se setkal s občany. Ve středu si ve Vizovicích na Zlínsku prohlédl areál výrobce modulárních systémů KOMA Modular a Chropyňskou strojírnu v Chropyni na Kroměřížsku. Po brífinku pro novináře by Pavel měl vyrazit v doprovodu skautů na výšlap na Svatý Hostýn, čímž svou návštěvu kraje zakončí.