Pavel v Ankaře vyzval k vyšším investicím do obrany
7. 7. 2026 – 14:41 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Je potřeba více investovat do obrany a lidé si začínají uvědomovat, že je to investice i do jejich budoucnosti, řekl prezident Petr Pavel na svém vystoupení na akci Mnichovské bezpečnostní konference v rámci summitu Severoatlantické aliance (NATO). Poté se česká hlava účastní Fóra obranného průmyslu a večer ho čeká neformální večeře, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
"Česko má benefit, kdy je obklopeno spojenci, jelikož se nachází uprostřed Evropské unie a členy Aliance, což může vytvářet pocit falešné bezpečnosti, " řekl Pavel.
NATO podle Pavla bylo založeno s vznešenou myšlenkou "jeden za všechny a všichni za jednoho". Pokud bude Evropa skutečně soběstačným partnerem pro Spojené státy, tak může očekávat, že tato vznešená myšlenka bude fungovat. "Pokud nebudeme soběstační, je náročné očekávat, že Spojené státy budou za nás dělat naši práci," řekl Pavel.
Poprvé Evropa pocítila ze stran Spojených států jinou rétoriku při prvním mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Pocítili jsme to tehdy, kdy řekl, že pokud neplatíme dost, nebudeme chráněni. Ve skutečnosti ale Evropany tlačil k tomu, aby více investovali do obrany. Trump to pouze řekl velmi přímo a všichni si uvědomili, že to Spojené státy myslí vážně," řekl Pavel. Tento styl pokračuje podle Pavla i za jeho jeho druhého prezidentského období a poselství zůstává stejné.
"Podstata je ale všem jasná. Potřebujeme NATO, potřebujeme jeden druhého a potřebujeme pevné transatlantické vazby," uvedl.
Do Ankary jiným vládním speciálem dorazila dnes také vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem, který se večeře účastní též. V delegaci ho doprovází ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna .
Vláda původně s účastí prezidenta republiky na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš a Pavel by se mohli společně zúčastnit i středečního jednání hlav států a vlád 32 členských států. Babiše uvedl, že vystoupí na zasedání s pětiminutovým projevem. Podle informací ČTK by neměl být prostor i pro vystoupení Pavla.