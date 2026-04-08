Pavel sdělil Babišovi, že hodlá stát v čele delegace ČR na summit NATO
8. 4. 2026 – 17:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře.
Napsal to dnes v dopisu adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad. Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Aktuální vyjádření premiéra ČTK shání. Macinka dnes ČTK v reakci na dopis sdělil, že reprezentovat ČR na formálních summitech v zahraničí by měli pouze veřejní činitelé, kteří mají v zemi reálný politický vliv.
Pavel uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta. "S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," napsal Babišovi.
Podle Macinky by měli reprezentovat Česko na formálních summitech v zahraničí pouze veřejní činitelé, kteří mají v zemi reálný politický vliv. "Umanutost Petra Pavla v této věci už začíná působit docela nedůstojně," dodal. Macinka v posledních dnech odmítl účast hlavy státu na summitu opakovaně. V úterý mimo jiné uvedl, že zahraniční politiku určuje vláda a ČR není prezidentská republika. Před týdnem zmínil, že účast Pavla jako představitele opozice nedoporučí. Motoristé označují prezidenta za součást či lídra opozice od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem.
Zástupci prezidentské kanceláře v posledním týdnu uváděli, že Pavel se chce summitu zúčastnit a usiluje o to, aby se k tématu tento týden sešel s Babišem. Prezident v úvodu dopisu napsal, že se na Babiše obrací touto cestou vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na vzájemný telefonát. Babiš v sobotu na síti X napsal, že si v době velikonočních svátků odjel odpočinout do tepla. V plánu nemá ani setkání s italským prezidentem Sergiem Mattarellou, který do Česka dorazí ve čtvrtek.
Premiér v březnu uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) České televizi řekl, že by se měl summitu zúčastnit spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
NATO v současnosti vyžaduje, aby členské země na obranu dávaly nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Výdaje ministerstva obrany v letošním rozpočtu odpovídají 1,73 procenta HDP, k dosažení dvouprocentní hranice přispívají mimo jiné výdaje na dopravní stavby. Národní rozpočtová rada vyjádřila pochybnosti o tom, že NATO tyto výdaje uzná jako obranné.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat.