Pavel: Postoj vlády k účasti prezidenta na summitu je v rozporu s opatřením ÚS
30. 6. 2026 – 8:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením Ústavního soudu.
Kabinet by podle něj měl do rozhodnutí soudu postupovat podle dosavadních zvyklostí, tedy tak, aby prezident jako hlava státu měl možnost zastupovat ČR v pozici vedoucího národní delegace jak na neformální večeři lídrů, tak na následujícím jednání Severoatlantické rady. Pavel to dnes uvedl na síti X. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka respektovala rozhodnutí ÚS. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (oba ANO) vláda jeho usnesení naplnila.
"Vnímám zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá. Nabízím proto opakovaně kompromisní řešení, které umožní civilizovaný průběh jednání, v souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi," napsal Pavel. Premiér Andrej Babiš (ANO) by si podle tohoto řešení měl vybrat jedno ze dvou vrcholných jednání státníků na summitu, druhé by absolvoval prezident. Pavel zároveň Babiše v zájmu zachování důstojné reprezentace ČR vyzval k dialogu o uspořádání účasti české delegace na summitu.
Vláda původně po několikaměsíčním sporu prezidenta do delegace na summit nezařadila, Pavel proto v reakci podal kompetenční žalobu. Ústavní soud v předběžném opatření vládě uložil, aby hlavě státu zajistila účast. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prezidenta spolu s doprovodem v pátek do delegace doplnil, vláda pro něj dnes také schválila letadlo. Delegaci ale povede premiér. Prezident by podle Babiše mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí Ústavního soudu neúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl dnes předseda vlády.
"My jsme bez jakýchkoliv emocí, věcně ale poměrně jasně respektovali rozhodnutí Ústavního soudu, který nás vyzval k tomu, abychom doplnili tu delegaci o pana prezidenta," řekl Havlíček novinářům po jednání výboru ANO. To se podle něj stalo. "Beze sporu jsme naplnili usnesení Ústavního soudu," řekla Schillerová. Dodala, že usnesení musí být respektováno, to podle ní neznamená, že nemůže být kritizováno. Je přesvědčená, že takto je to v souladu s předběžným opatřením soudu.
K tomu, zda dnešním rozhodnutím vláda naplnila podmínky předběžného opatření, se Ústavní soud nyní nevyjádří. "Nemohu to komentovat," uvedl na dotaz ČTK předseda soudu Josef Baxa.
Pavel dnes také napsal, že vláda usnesením nerespektuje ani protokolární zvyklosti při pořádání vrcholného setkání členských zemí NATO. "Přes nevstřícné kroky vlády jsem stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením Ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi a zároveň umožní prezidentovi i předsedovi vlády naplnit jejich úlohu" uvedl rovněž prezident.