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Pavel poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za probuzení vlastenectví

24. 7. 2026 – 12:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pavel poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za probuzení vlastenectví
Linda Nosková a Karolína Muchová s prezidentem zdroj: Profimedia
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Prezident Petr Pavel dnes poděkoval na Hradě letošním českým vítězkám a finalistkám tenisového turnaje ve Wimbledonu za to, že v národě znovu načas probudily to správné vlastenectví.

Přivítal je ve wimbledonské kšiltovce, kterou potajmu předem dostal od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové.

"Chci vám moc poděkovat za to, že jste zase na chvíli probudily takové to správné české naganské vlastenectví. To nám sice nikdy nevydrží dlouho, ale vždycky dá národ dohromady," uvedl Pavel.

profimedia-1118191983 prezident ve wimbledonské kšiltovce zdroj: Profimedia

Kromě skvělé reprezentace si uznání podle hlavy státu zasloužilo i "úžasné" sportovní chování tenistek. "I tam jsme ukázali, že se nemáme za co stydět. Moc si toho cením," řekl Pavel. Podle něj finálový úspěch českých tenistek všechny potěšil a přiměl sledovat závěrečné zápasy i ty, kteří je běžně nesledují. Poděkování si zasloužily i týmy tenistek, dodal.

Kromě Noskové byla setkání na Hradě přítomna i její soupeřka ze singlového finále Karolína Muchová spolu s vítězkou deblového turnaje legend Lucií Šafářovou a její soupeřkou Barborou Strýcovou. Chyběly pouze vítězky juniorské čtyřhry Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková, první kvůli dalšímu tenisovému turnaji a druhá kvůli pobytu v zahraničí.

profimedia-1118192113 zdroj: Profimedia

Wimbledon je nejstarší tenisový turnaj na světě, hraje se od roku 1877. Nejvyšší počet osmi titulů v mužské dvouhře získal Švýcar Roger Federer, o jeden více v ženské dvouhře pak Čechoameričanka Martina Navrátilová. Z českých tenistek na ni navázaly Jan Novotná (1998), Petra Kvitová (2011 a 2014), Markéta Vondroušová (2023), Barbora Krejčíková (2024) a letos Nosková.

Tagy:
Wimbledon tenis ČR Pavel
Zdroje:
ČTK

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