Pavel nepokládá demisi vlády za prospěšnou, ministra Blažka je připraven odvolat

2. 6. 2025 – 15:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Prezident Petr Pavel nepovažuje za vhodné, aby kvůli problematickému daru bitcoinů čtyři měsíce před volbami podávala demisi celá vláda, jak požaduje opozice.

Zemi by to podle něj neprospělo, je ale třeba celou věc jasně vyřešit, řekl dnes Pavel novinářům během summitu 14 členských států NATO ve Vilniusu.

Prezident řekl, že je připraven odvolat ministra spravedlnosti Pavla Blažka, pokud mu to navrhne premiér Petr Fiala (oba ODS), a jednat s ním o tom, kdo ho v koaličním kabinetu nahradí. Kvůli případu si oba politici volali už o víkendu, dnes večer ho premiér telefonicky seznámí s konkrétními návrhy dalšího postupu.

"Pokud premiér předloží návrh na odvolání ministra Blažka, tak mu samozřejmě vyhovím. A pokud přijde s jiným návrhem, kdo by ho měl nahradit, tak se o tom budeme bavit dál," uvedl prezident.

Kvůli kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti oznámil v pátek Blažek demisi. Kryptoměnu ministerstvu spravedlnosti daroval Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Státu dar vynesl miliardu korun, kterou Blažek navrhl rozdělit na různé účely v rozpočtu. Opozice i řada koaličních politiků přijetí bitcoinů z tak pochybného zdroje kritizují. ANO a SPD kvůli tomu budou při schůzi Sněmovny požadovat demisi vlády. O kauze bude večer jednat i vedení vládního hnutí STAN.

Pavel si nemyslí, že by demise vlády nynější situaci vyřešila. "Nevím, jestli skutečně čtyři měsíce před volbami má smysl dělat takovéto razantní opatření, které by destabilizovalo celou vnitropolitickou scénu. Samozřejmě to, co se stalo, je třeba jasně vyřešit a je potřeba se k tomu jasně postavit, ale že by kvůli tomu zrovna před volbami a v situaci, v jaké se nacházíme, měla končit celá vláda, to by zemi myslím neprospělo," prohlásil prezident.