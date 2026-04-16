Pavel na Chilské univerzitě diskutoval mimo jiné o transatlantických vztazích
16. 4. 2026 – 8:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes s akademiky a studenty na Chilské univerzitě diskutoval o budoucnosti mezinárodních institucí i o transatlantických vztazích.
Ve svém projevu se věnoval především propojenosti aktuálních konfliktů a krizí. Války na Ukrajině i Blízkém východě utváří podle prezidenta spolu s vývojem transatlantických vazeb jednu propojenou realitu, která testuje odolnost demokratických institucí i sílu mezinárodní spolupráce.
Konfrontaci mezi Íránem, jeho regionálními rivaly a Spojenými státy označil Pavel za nebezpečnou eskalaci desetiletí dlouhého pnutí. Konflikt zároveň není nijak odtržen od války na Ukrajině, například proto, že odvádí pozornost západních zemí a umožňuje Rusku agresi udržovat, míní prezident.
Pavel studentům odpovídal i na dotazy na téma transatlantických vztahů. "Věřím, že kdekoli čelíme chování nebo činům, které nejsou přijatelné, měli bychom se ozvat. Ne proti zájmu společenství demokratických zemí, ale přesně naopak," řekl s odkazem na některé výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vztahy znovu přirovnal k rodinným či přátelským vazbám, dobré přátelství se podle něj pozná i podle toho, že se lidé navzájem pouze nechválí, ale dokáží si říkat i nepříjemnou pravdu.
Pavel v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy v souvislosti s chováním šéfa Bílého domu ke spojencům v Severoatlantické alianci (NATO) řekl, že Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti aliance v posledních týdnech více, než se ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let. Proti jeho výroku se ohradilo české ministerstvo zahraničí. Pavel následně zdůraznil, že jeho dlouhodobým zájmem jsou co nejlepší vztahy s USA. Spojené státy považuje za klíčového spojence v NATO a nejsilnější demokratickou zemi. Dobré vztahy ale podle něj nejsou založené na pokrytectví a chválení všeho, co spojenec řekne.
K mezinárodním institucím včetně OSN dnes prezident podotkl, že žádná organizace není ideální, lidé by ale měli usilovat o jejich vylepšování a ne oslabování.
Pavel se dnes do Santiaga de Chile přesunul spolu s manželkou Evou z Argentiny. Český prezident naposledy navštívil Chile před 15 lety, kdy do země zavítal Václav Klaus. Nejznámější z jeho cesty se staly záběry, na nichž si přivlastnil protokolární pero. Česká hlava státu dnes ještě navštíví Muzeum paměti a lidských práv, v noci na čtvrtek českého času se v hlavním městě Chile setká s českými krajany.