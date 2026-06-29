Pavel je akreditován do Ankary, podle Babiše by ale mohl být velkorysý a nejet
29. 6. 2026 – 16:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře.
Novinářům to po dnešním zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který českou misi povede. Prezident, s nímž je vláda kvůli jeho požadavku účastnit se fóra měsíce ve sporu, by podle Babiše ale mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí Ústavního soudu neúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl.
Vláda dnes pro prezidentovu cestu také schválila letadlo. Premiér a zbytek delegace se dopraví po vlastní ose, řekl Macinka (Motoristé). Ministerstvo zahraničí podle něj domlouvá podrobnosti o delegaci s Hradem. "Je to delegace premiéra. Myslím si, že i po zásahu Ústavního soudu je delegace dobře sestavena, průběh bude důstojný," odpověděl Macinka na dotaz k podobě delegace. Několikrát zdůraznil, že pouze splnil zadání Ústavního soudu.
Podle premiéra je v zájmu Česka, aby spor, který zemi poškozuje, nepokračoval. Přispělo by to k uklidnění společnosti, uvedl.
Postoj kabinetu Babiš opět zdůvodnil rozdílným pohledem na hlavní témata summitu, tedy financování obrany a pokračování v podpoře Ruskem napadené Ukrajiny. "Potřebujeme peníze pro český rozpočet, už tady může být pozice prezidenta jiná," uvedl.
"Nejlepší by bylo, kdyby prezident netrval na své účasti, my bychom byli připraveni deklarovat, že prezident může příští rok reprezentovat ČR na summitu NATO," řekl předseda vlády. Vláda je podle něj přesvědčena o tom, že by měla být letos zastoupena jak na neoficiální večeři, tak na oficiálních jednáních další den. Příští rok se summit uskuteční v albánské Tiraně, doplnil Macinka.
Kabinet Pavla do delegace nezařadil minulé pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k ÚS. Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové ÚS rozhodne v řádu měsíců.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí ÚS označil už dříve za pokus o ústavní puč.