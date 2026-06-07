Pavel dorazí na vládu, ta chce ale o summitu NATO rozhodnout až za 14 dní
7. 6. 2026 – 13:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Za účasti prezidenta Petra Pavla bude v pondělí jednat vláda Andreje Babiše.
Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) se z původně plánovaného 8. června posouvá o dva týdny. Kabinet by se měl zabývat mimo jiné zvýšením plateb za státní pojištěnce.
Pavel oznámil záměr dorazit na jednání kabinetu ve čtvrtek, odbor komunikace prezidentské kanceláře to zdůvodnil záměrem projednat koordinaci účasti na jednáních mezinárodních organizací. Babiš původně avizoval, že kabinet rozhodne o složení delegace 8. června. Tento týden ale oznámil, že s ohledem na chystané jednání ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) v Bruselu k summitu NATO se rozhodování odsune o 14 dní.
Vláda s prezidentem se v posledních měsících přou o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Prezident trvá na tom, že výpravu povede. Babiš už dříve řekl, že Pavel by být součástí delegace neměl, vláda počítá s účastí předsedy vlády a ministrů obrany a zahraničních věcí. "Uvidíme, co nám tam pan prezident řekne, budeme na to pak reagovat," řekl v pátek k chystanému jednání kabinetu Babiš.
Pavel se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO. Má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Prezident věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části programu.
Ministerstvo zdravotnictví bude podle Babiše navrhovat zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má nárůst pomoci zvládnout současné výzvy a doplnit peníze chybějící v systému kvůli deficitním úhradovým vyhláškám z posledních let. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s téměř 563 miliardami korun, výdaje jsou zhruba o 15 miliard vyšší než příjmy a pojišťovny čerpají rezervy z předchozích let.
Stát posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce, kterými jsou děti, senioři nebo nezaměstnání, 2188 korun měsíčně, celkem za rok téměř 158 miliard korun. Současná legislativa počítá s automatickou valorizací částky podle vývoje ekonomiky, příští rok se podle tohoto mechanismu měla zvednout o zhruba 3,17 miliardy korun.
Neutrálně se kabinet pravděpodobně postaví k úpravě podmínek pro autorizovanou obalovou společnost, jak je navrhla poslankyně ANO Berenika Peštová. Společnosti, kterou je v Česku EKO-KOM, by podle novely například přibyla povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavků ministerstva životního prostředí. Společnost by také poskytovala organizační služby ostatním kolektivním odpadovým systémům za skutečně vynaložené náklady.
Na programu kabinetu je také dokumentace k Národnímu plánu obnovy či materiál ohledně kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků. Ministři by se mohli zabývat i smlouvou mezi ČR, Polskem a Slovenskem o trojstátním hraničním bodu Beskydy. Mezi projednávanými body je i zpráva o vnitřní bezpečnosti v Česku v loňském roce.