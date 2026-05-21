Pavel dnes v Praze zahájí konferenci Globsec, vystoupí Metsolaová i Sanduová
21. 5. 2026 – 8:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum, třídenní program zahájí prezident Petr Pavel.
Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci dnes promluví i moldavská prezidentka Maia Sanduová či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Do Česka by na ní měl tento týden přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
Program se podle pořadatelů zaměří na globální systémovou transformaci, která zásadně mění mezinárodní řád, technologie, obranu a energetiku. Mezi tématy více než 50 panelových diskusí je i evropská obrana a Ukrajina či region Blízkého východu.
V panelech dnes podle programu vystoupí i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), americký generál John Allen nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka.
V Česku se letos konference koná potřetí, loni ji Praha hostila v polovině června. Původně se akce konala na Slovensku, přesun z Bratislavy oznámila pořádající nezisková organizace Globsec v březnu 2024. Po nástupu vlády slovenského premiéra Roberta Fica v roce 2023 čelila organizace se sídlem v Bratislavě od slovenských vládních politiků kritice. Změnu místa konání akce označila v roce 2024 za výsledek dlouhodobé snahy o rozšíření svých aktivit napříč střední Evropou.