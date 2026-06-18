Pavel dnes na Pražském hradě přijme předsedu opozičního hnutí STAN Rakušana
18. 6. 2026 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních Starostů a nezávislých Víta Rakušana.
Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN, který se po jednání plánuje vyjádřit pro média. Pavel už na konci května přijal předsedu opoziční ODS Martina Kupku, i tehdy se tak stalo na základě žádosti šéfa strany.
Hrad v souvislosti se schůzkami s opozičními politiky připomněl, že Pavel v březnu v projevu ve Sněmovně řekl, že je připraven diskutovat s vládou a jejími ministry i s představiteli opozice. Ze členů kabinetu přijal v poslední době například ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD).
Kupka s prezidentem na konci května jednal mimo jiné o zahraniční politice. Požádal tehdy Pavla, aby se pokoušel obnovit koordinační schůzky prezidenta, premiéra a předsedů Sněmovny a Senátu k zahraniční politice. Představil mu také výstupy stínové vlády ODS a postoje k aktuální legislativě vládní koalice. Podle Hradu Kupka také avizoval ochotu své strany jednat a domlouvat se s koalicí na zásadních prioritách ČR.