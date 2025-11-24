Dnes je pondělí 24. listopadu 2025., Svátek má Emílie
Počasí dnes 2°C Zataženo

Pavel dnes na Pražském hradě přijme polského prezidenta Nawrockého

24. 11. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pavel dnes na Pražském hradě přijme polského prezidenta Nawrockého
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme polskou hlavu státu Karola Nawrockého.

Budou hovořit o ruské agresi proti Ukrajině i spolupráci v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). Nawrocki dorazí do Česka na svou první návštěvu po nástupu do funkce, prezidenta na cestě doprovází manželka Marta.

Nawrocki se podle dřívějších informací polské tiskové agentury PAP sejde i s předsedou hnutí ANO a pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. Promluví také na Univerzitě Karlově, tématem přednášky bude střední Evropa.

Obsahem rozhovoru prezidentů bude podle Pavlovy kanceláře spolupráce v EU a NATO, ale i vzájemné obchodní a bezpečnostní vztahy. Vzájemné vztahy Česka a Polska se podle Hradu v posledních letech vyznačují stabilitou a kontinuitou, na novém významu nabyly zejména po zahájení války na Ukrajině. Země spolupracují například na výcviku ukrajinských vojáků, který na polském území zajišťují příslušníci české armády.

Tagy:
Polsko ČR Pavel Nawrocki
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Zlomyslné návyky mozku, které nám kazí zdraví

Následující článek

Experti odhalili, co znamenají ty nejděsivější z vašich snů

Nejnovější články