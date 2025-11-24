Pavel dnes na Pražském hradě přijme polského prezidenta Nawrockého
24. 11. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme polskou hlavu státu Karola Nawrockého.
Budou hovořit o ruské agresi proti Ukrajině i spolupráci v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). Nawrocki dorazí do Česka na svou první návštěvu po nástupu do funkce, prezidenta na cestě doprovází manželka Marta.
Nawrocki se podle dřívějších informací polské tiskové agentury PAP sejde i s předsedou hnutí ANO a pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. Promluví také na Univerzitě Karlově, tématem přednášky bude střední Evropa.
Obsahem rozhovoru prezidentů bude podle Pavlovy kanceláře spolupráce v EU a NATO, ale i vzájemné obchodní a bezpečnostní vztahy. Vzájemné vztahy Česka a Polska se podle Hradu v posledních letech vyznačují stabilitou a kontinuitou, na novém významu nabyly zejména po zahájení války na Ukrajině. Země spolupracují například na výcviku ukrajinských vojáků, který na polském území zajišťují příslušníci české armády.