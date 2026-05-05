Pavel: ČR by neměla stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed
5. 5. 2026 – 17:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pokud se v Evropě začne v některých zásadních otázkách postupovat vpřed v užším kruhu připravených států, pro Česko není podle prezidenta Petra Pavla rozumnou strategií stát stranou, kritizovat a čekat, jak to dopadne.
ČR by naopak měla usilovat o místo u jednacího stolu a snažit se výsledek ovlivnit tak, aby pro ni byl co nejlepší, řekl dnes na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě.
"Pokud má být Evropa politicky silnější, musí mít schopnost rychle rozhodovat a jednat. A musí přitom navenek vystupovat jedním hlasem," prohlásil Pavel. V řadě členských států ale zároveň podle něj sílí přesvědčení, že Evropa už si nemůže dovolit čekat, až budou všichni na všechno připraveni současně.
"V některých oblastech se proto budou hlouběji integrovat ti, kdo chtějí a hlavně mohou. Ne proto, že by chtěli obejít ostatní, ale proto, že nechtějí zůstat paralyzováni," podotkl Pavel. Česko by podle něj mělo mít ambici být součástí debat od samotného začátku.
Evropa jako celek pak musí podle českého prezidenta aspirovat na to, aby se stala vlastní sférou vlivu, a to především v oblasti bezpečnosti a obrany. "Musí být schopna nést větší díl odpovědnosti za vlastní bezpečnost, prostřednictvím hlubší spolupráce, společných projektů a efektivního využívání prostředků, které dnes do obrany investujeme," uvedl.
Spolu s Pavlem na konferenci s úvodním projevem vystoupil i finský prezident Alexander Stubb. Právě Finsko může být podle české hlavy státu inspirací, protože je ve světě dlouhodobě vnímáno jako sebevědomá a respektovaná země. "Finsko je slyšet, protože ví, co chce. Umí své zájmy formulovat srozumitelně, jedná konzistentně a opírá se o funkční stát, důvěryhodnou diplomacii a pevné mezinárodní ukotvení," řekl. Zároveň podle něj severská země své zájmy prosazuje v souladu s odpovědností k zájmům svých spojenců a partnerů.
Česko by podle Pavla mělo usilovat o výraznější prohloubení spolupráce s Finskem i s ostatními severskými a baltskými státy. "Souzním rovněž s tezí prezidenta Stubba o potřebě hodnotově založeného realismu v zahraniční politice," prohlásil Pavel. V české debatě se podle něj tento přístup často zbytečně odděluje na dva póly - na hodnoty, nebo realismus. "Právě Finsko je ale skvělým příkladem toho, že o žádné protipóly nejde. Naopak, že můžeme a potřebujeme oba přístupy spojovat," dodal český prezident.