Aktualizováno: Pavel: Cesta do Kyjeva by měla být na jaře, dnes budu telefonovat se Zelenským

Nově zvolený prezident Petr Pavel doufá, že se společná cesta do Kyjeva se slovenskou hlavou státu Zuzanou Čaputovou uskuteční na jaře před summitem Severoatlantické aliance (NATO). Ten se uskuteční v červenci ve Vilniusu. Dnes si Pavel zhruba v 14:30 bude telefonovat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News.

Hovořit by měl Pavel také s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, zatím se ozvala písemně. „Je to spíš podle toho, kdo z nich se jak ozval, na kdy se podařil domluvit rozhovor, není tam žádné plánované pořadí,“ uvedl generál ve výslužbě.

Ohledně společné cesty s Čaputovou na Ukrajinu podle něj týmy obou hlav států přemýšlely nezávisle na sobě ještě před Pavlovým zvolením. „Říkala, že to bylo trochu jako telepatie, že jsme si tak trochu přesouvali myšlenku,“ uvedl.

Čaputová také pogratulovala Pavlovi v sobotu přímo v jeho volebním štábu v Praze. „Přijela jenom kvůli tomu s tím, že počítala i s variantou, že to dopadnout nemusí. V tom případě by z toho měla krátký inkognito výlet do Prahy,“ přiblížil Pavel. Nedomnívá se, že by v případě vítězství protikandidáta, bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), přijela do štábu za ním.

Pavel uvedl, že pro bezpečné prostředí v Evropě je důležité nepolevit v podpoře Ukrajiny, kterou loni napadlo Rusko. „Cestou není přestat podporovat Ukrajinu a nechat Rusko vyhrát. Cestou k tomu, jak garantovat větší bezpečnost pro všechny, je nalézt zase normální stav, obnovit Ukrajinu jako suverénní zemi,“ míní. V budoucnu, až toho někdy bude Rusko schopno, je podle něj potřeba se také začít bavit i s touto zemí o navázání běžných vztahů a garancí vzájemné bezpečnosti.

Je potřeba být solidární

Ekonomická situace v Rusku na tamní občany dopadá citelně, roste frustrace z výsledků války i z toho, jakým způsobem režim s lidmi komunikuje, řekl Pavel. Rusko postupně zjistí, že z dané situace se nedá vyjít zásadním vítězstvím, míní. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi také řekl, že ekonomické sankce snižují možnost Ruska investovat více peněz do války. Blokáda některých pokročilých technologií vede zemi k použití méně sofistikovaných technologií, případně odkrývá vazby na íránský či severokorejský režim.

Frustrace podle Pavla roste nejen mezi obyvatelstvem, ale také v ruské armádě, jež nebyla zvyklá prohrávat. Za důležité považuje, jak se k tomu postaví světové velmoci včetně Číny, která má podle Pavla také velký vliv na možné řešení situace.

Je nutné vysvětlit lidem, že podpora Ukrajiny je jedinou možnou cestou a že je potřeba být solidární, řekl Pavel. Způsob mezinárodních vztahů, který nyní na Ukrajině prosazuje Rusko, je proti dlouhodobému zájmu i České republiky, uvedl. Není podle něj možné dopustit porušování pravidel nedaleko od českých hranic.

V ČT uvedl, že Rusko má stále více zdrojů než Ukrajina, co se týče sil na bojišti. Bez pomoci západních zemí by podle Pavla napadená země byla odsouzena k nezdaru.

Petra Pavla si při nynější volbě za prezidenta vybral rekordní počet voličů. Bylo jich téměř 3,36 milionu. Dosavadní prezident Miloš Zeman dostal nejvíc hlasů před pěti lety, a to 2,85 milionu. Pavel zároveň zvítězil největším rozdílem, Babiše porazil zhruba o 959 tisíc hlasů, tedy o 16,6 procentního bodu.