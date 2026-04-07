Pavel: Blízkovýchodní konflikt nespěje ke konci, je nutná debata o dopadech
7. 4. 2026 – 15:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Konflikt na Blízkém východě se podle prezidenta Petra Pavla zatím zřejmě neubírá k rychlému konci a kromě cen paliv se v případě dalšího pokračování promítne také do ceny hnojiv, a ovlivní tak zemědělskou produkci.
Sestavit rozpočet na příští rok bude podle prezidenta komplikované. "Měli bychom vést rozumnou debatu u nás doma o všech možných dopadech a opatřeních, jak jim budeme čelit," řekl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně.
Další dopady se podle prezidenta budou projevovat postupně. Zvýšené ceny paliv ovlivňují ceny ostatního zboží. Pokles zemědělské produkce kvůli dražším a hůře dostupným hnojivům může vyvolat migrační vlny. Prezident očekává racionální celospolečenskou debatu o dopadech, jejímž smyslem však není strašení lidí.
"Konflikt zatím nemá žádný konec, ani nevidíme tendence, že by se k nějakému konci měl chýlit," uvedl Pavel. Upozornil, že Spojené státy a Izrael, kteří vedou útoky na íránský režim, předem spojencům nesdělily, co budou považovat za úspěch. "Nemáme se moc od čeho odrazit," uvedl prezident.
Představitele íránského režimu označil za "koncentrované zlo pro region a širší svět". Některé výroky, které ze Spojených států zaznívají na adresu Íránců, však český prezident považuje za hraniční.
"Měli bychom rozhodně říct, že kolektivní potrestání celého národa tím, že mu řekneme, že by se měl vrátit do doby kamenné, kam patří, tak to už dobře není," uvedl prezident. "Měli bychom to říct i našim americkým spojencům," doplnil Pavel. Americký prezident Donald Trump nedávno pohrozil, že vojenské zásahy, které USA a Izrael provádí od 28. února, vrátí Írán do doby kamenné.
Spolupráci se Spojenými státy považuje Pavel za důležitou i v současnosti, kdy Trump často kritizuje spojence v NATO, a to například kvůli tomu, že se nepřipojili k americkým a izraelským operacím proti Íránu.
"Říct cokoliv kritického na adresu Trumpa nebo americké administrativy je tenký led," uvedl Pavel na jeden ze studentských dotazů. Situaci připodobnil k pohádce Císařovy nové šaty od Hanse Christiana Andersena. "Někdy se zdráháme říct panu císaři, že je nahý," uvedl. Zdůraznil však důležitost spolupráce demokratických zemí v celém světe, včetně Spojených států.
"Spojené státy nejsou to, co říká a dělá Donald Trump, rozhodně ne celé. Spojené státy si rozhodně zaslouží, abychom neházeli spojenectví s nimi za hlavu," uvedl Pavel. Demokratické země si podle něj musí zůstat navzájem co nejblíž - budou se potřebovat.