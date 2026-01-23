Pavel: Bez znalosti cílů či mandátu Rady míru je těžké rozhodnout o členství ČR
23. 1. 2026 – 15:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bez znalosti cílů či mandátu Rady míru je velice těžké udělat analýzu toho, zda by Česko mělo, nebo nemělo být její součástí.
Novinářům to dnes při návštěvě Olomouckého kraje řekl prezident Petr Pavel. Pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, dostala Česká republika ve čtvrtek.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dnes ČTK sdělil, že jeho úřad bude mít připravené materiály pro případné projednávání pozvánky do rady na pondělní koaliční radě ANO, SPD a Motoristů.
Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu. Americký prezident pozval řadu světových lídrů a tvrdí, že její součástí by chtěl být každý. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Trump uvádí, že podpis připojili zástupci 59 států, podle agentury AP se však ustavující ceremonie v Davosu zúčastnilo kromě Trumpa jen 19 činitelů. Naopak například Francie oznámila, že se nyní nepřipojí. Neučiní tak ani Švédsko či Norsko.
"Zní to velice hezky, vypadá to prestižně, ale co je podstatné vědět, není, kolik stojí vstupenka, ani to, kdo se postavil do čela a učinil se doživotním předsedou s právem veta. Pro každou zemi je důležité vědět, jaké cíle a mandát by rada měla mít, v jakém vztahu bude k OSN a Radě bezpečnosti, jaké pravomoce bude mít, čím se vůbec bude chtít zabývat, na jaké úrovni bude chtít přijímat rozhodnutí a nést za ně odpovědnost a v rámci jakého právního rámce," vyjmenoval Pavel.
Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou Rady míru a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun), jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky. V pondělí, tedy předtím, než ČR obdržela oficiální pozvánku, Macinka novinářům řekl, že inzerovaná cena je pro možnosti českého státního rozpočtu asi nemyslitelná.