Paul Simon zahraje na třech komorních koncertech v pražském Kongresovém centru
5. 4. 2026 – 12:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký písničkář Paul Simon zahraje ve dnech 9.až 12. dubna na třech komorních koncertech v pražském Kongresovém centru.
Na turné A Quiet Celebration Tour představí své zatím poslední album Seven Psalms z roku 2023 a připomene hity vzniklé díky hudební spolupráci s Artem Garfunkelem. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Ondřej Pojzl.
Seven Psalms bylo nahráno výhradně na akustické nástroje. Simon uvedl, že posluchač dotváří skladbu, a proto se snažil rozšířit tento zážitek i na živá vystoupení tím, že tuto složitě vrstvenou skladbu hraje v komorních sálech s dokonalou akustikou.
"Koncert začíná provedením mistrovského díla Seven Psalms. Tato krásná více než půlhodinové skladba byla oceněna tiskem po celém světě – deník Guardian ji nazval mistrovskou suitou a Times of London pozoruhodným albem. Po krátké přestávce pokračuje koncert mnoha klasickými hity Simona a několika vzácně, či vůbec nehranými skladbami, které byly speciálně pro toto turné nově aranžovány," sdělil za organizátory Pojzl.
Ze známých písní se posluchači mohou těšit na Graceland, The Boxer nebo The Sound of Silence.
V Praze vystoupil dvanáctinásobný držitel cen Grammy v roce 1991 na letenském stadionu Sparty a pak znovu v roce 2016, kdy v pražské O2 zvedl svými starými hity diváky ze sedaček a zahájil své evropské turné. Vystoupení v hale upravené s místy pouze k sezení navštívilo podle pořadatelů přibližně 6500 diváků. Simon za doprovodu desítky hudebníků nabídl publiku své sólové skladby i hity známé z období z jeho hraní s písničkářským kolegou Garfunkelem.
Čtyřiaosmdesátiletý newyorský písničkář Paul Simon proslul díky hudební spolupráci s Garfunkelem. V šedesátých letech tato dvojice dobyla svět svými vokálními harmoniemi s básnickými texty, které objevují stále nové generace posluchačů, byť spolu vystupovali jen několik let. To nejlepší ze sebe podle mnoha hudebních kritiků vydali na albu Bridge over Troubled Water, hlavně díky stejnojmenné titulní skladbě označované za jednu z nejlepších písní všech dob. V roce 1970 se oba muzikanti rozešli, přesto ale spolu později několikrát koncertovali i nahrávali.
První sólové studiové album po rozchodu dua vydal Paul Simon v roce 1972, jmenovalo se jednoduše Paul Simon a naznačilo jistý posun v jeho pojetí hudby. Ke kytarovému folku přibyly latinské rytmy a prvky reggae. V polovině let osmdesátých ovlivnily jeho tvorbu etnické vlivy; nejdříve jihoafrické - na slavném albu Graceland (1986), a potom jihoamerické - na desce Rhythm of the Saints (1990).
Jeden z nejlepších světových písničkářů, který je levák, ale na kytaru hraje pravačkou, se několikrát objevil i ve filmu. Zahrál si například v oscarovém snímku Woodyho Allena s názvem Annie Hallová.