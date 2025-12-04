Patrik Hezucký zvládl říct jen jediné slovo. Blízcí jsou u něj ve dne v noci
4. 12. 2025 – 11:42 | Magazín | Jiří Rilke
Moderátora vyčerpává boj s nemocí, kamarádi a rodina ho ale nenechávají ve štychu.
Oblíbený moderátor Patrik Hezucký stále bojuje s nespecifikovanou nemocí. Rozhodl se nezveřejnit, co mu je, na což má plné právo. Je nicméně jasné, že se jedná o velmi vážné problémy.
Původně se spekulovalo, že by moderátora mohli propustit do domácího léčení. Nakonec k tomu ale nejspíš nedojde, protože Patrik se rozhodl zůstat v nemocnici.
Tam se mu dostává veškeré možné péče a také podpory blízkých. Jako největší srdcař se přitom ukázal Patrikův kolega a blízký kamarád Leoš Mareš, který vedle lůžka nemocného moderátora strávil už dvě noci v řadě.
„Už druhou noc v řadě jsem zůstal v nemocnici s Patrikem, tentokrát tam byla i Nikola, měli jsme tam dvě křesla, bylo to zase jiné. Byli jsme jako maminka a tatínek. Odjížděl jsem v nejpozdější moment, abych stihl Ranní show. Byl jsem tam s ním do půl šesté,“ popsal Leoš ve vysílání ranní relace na Evropě 2.
Rozhodně si nevymýšlel, při brzkém ranním odchodu z nemocnice ho zachytili také fotografové. Je jasné, že takový režim nemůže Leoš provozovat moc dlouho, ještě by nakonec přivodil kolaps i sám sobě.
Návštěva jako taková moc veselá nebyla, boj s nemocí Patrika vyčerpává tak, že mu není moc do řeči: „My jsme u něj, držíme ho za ruce a několikrát za tu noc zazněla věta: Patriku, jsme tu s tebou, je tady Nikola. A jednou se ozvala odpověď a on řekl: Děkuju.“
Mareš nechtěl zveřejňovat další podrobnost, uvedl jen, že Patrikův stav je "setrvalý".