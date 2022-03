Aktualizováno: Patnáctý den války. Ministři zahraničí Ukrajiny a Ruska jednají v Turecku

(AKTUALIZOVÁNO, 11:53) V Turecku začala schůzka šéfů diplomacie Ukrajiny a Ruska Dmytra Kuleby a Sergeje Lavrova. Ministři jednají za přítomnosti šéfa turecké diplomacie Mevlüta Çavuşoglua.

Jde o první ukrajinsko-ruskou schůzku na takto vysoké úrovni od zahájení ruského vojenského útoku na Ukrajinu před dvěma týdny. Dosud probíhala jednání jen na nižších úrovních. Výsledkem byly pouze dohody o krátkodobém příměří kvůli evakuaci civilistů z ukrajinských měst obléhaných ruskou armádou.

Turecký ministr zahraničí se s ukrajinským i ruským ministrem zvlášť sešel před zahájením jednání. Podle něj je cílem dojednat schůzku Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského.

„Upřímně ale řeknu, že moje očekávání od těchto rozhovorů jsou malá... Máme zájem na příměří, na osvobození našich území a třetím bodem je vyřešení všech humanitárních otázek,“ řekl Kuleba ve svém videoprohlášení. Vyzval Lavrova, aby k jednání „přistoupil v dobré víře, a nikoli z propagandistické perspektivy“.

Picture: Russian FM Lavrov is on the far left, Ukrainian FM Kuleba is on the far right. The center, Turkish FM Cavusoglu pic.twitter.com/wvaFb6NSH6