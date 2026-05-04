Pastrňák nevidí svoji účast na hokejovém MS reálně
4. 5. 2026 – 12:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku.
Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Pram Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne v pátek 15. května.
Bruins, jejichž barvy hájí i další reprezentant a člen týmu mistrů světa z Prahy 2024 Pavel Zacha, skončila sezona poté, co v noci na sobotu prohráli i třetí domácí duel série 1. kola play off s Buffalem a ztratili ji po výsledku 2:4 na zápasy. S Pastrňákem se hned v sobotu spojil generální manažer reprezentace Jiří Šlégr a domluvili se, že definitivní rozhodnutí sdělí devětadvacetiletý lídr Bostonu zástupcům národního týmu za týden.
Z rozhovoru je však zřejmé, že krátce po vyřazení z play off NHL pro něho něho účast na MS nepřicházela příliš v úvahu. "Myslím, že ne. Určitě potřebuji nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel," řekl Pastrňák.
Jedna z největších hvězd elitní ligy posledních let má za sebou náročnou sezonu. Pastrňák se během ní potýkal se zraněním třísla a jeho následky, právě na něm z velké míry záviselo, zda se Boston probojuje do play off. V únoru nechyběl na olympijském turnaji v Miláně. A před polovinou března mu manželka Rebecca porodila druhou dceru.
Nyní by však měl být zdravotně v pořádku. "Měl jsem v listopadu jedno zranění, trochu tříslo, ale nedělal bych z toho vědu. Vrátil jsem se o něco dřív a jako hráč jsem s tím mentálně hodně bojoval. Tu bolest jsem si od okamžiku, kdy se to stalo, ještě chvíli pamatoval. Řekl bych však, že za poslední měsíc jsem se cítil při bruslení psychicky mnohem lépe a sebevědoměji. Takže během celého play off bych řekl, že jsem byl zdravý," uvedl Pastrňák.