Pastrňák i Zacha si připsali v NHL dva body, Dostál vychytal výhru
22. 10. 2025 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejistům Bostonu nestačily v NHL dvoubodové příspěvky českých hráčů a podlehli doma Floridě 3:4.
Pavel Zacha si připsal gól a přihrávku, David Pastrňák asistoval u dvou branek. Martin Nečas překonal v NHL jednou Karla Vejmelku a zajistil Coloradu bod za prohru 3:4 v prodloužení v Utahu. Český útočník bodoval i v sedmém utkání sezony, s pěti góly a šesti asistencemi patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže.
Anaheim zvítězil 5:2 v Nashvillu i díky 26 zákrokům Lukáše Dostála a jedné asistenci Radko Gudase. Filip Hronek asistoval u jediné branky Vancouveru, který prohrál v Pittsburghu 1:5.
Boston ve třetí třetině vyrovnal z 0:2 a 2:3 a každý jeho gól měl českou stopu. Zacha zakončil ve 43. minutě efektní souhru a gólem do prázdné branky snížil na 1:2. Vzápětí vyrovnal Elias Lindholm, který v přesilové hře tečoval Pastrňákovo nahození na branku. Asistenci si připsal u této trefy i Zacha.
V předposlední minutě při hře Bruins bez gólmana vypálil Pastrňák zpoza levého kruhu, odražený puk získal Casey Mittelstadt a po jeho přihrávce vyrovnal Morgan Geekie. Na prodloužení ale nedošlo, 27 sekund před koncem rozhodl Carter Verhaeghe o výhře Floridy.
"Dvakrát jsme se vrátili do zápasu a bolí, že jsme nebyli schopni ho dokončit, jak bychom chtěli. Musíme se naučit, jak vyhrávat tato utkání," uvedl Zacha, který má na kontě osm bodů (2+6) z osmi zápasů. Pastrňák se vylepšil na deset bodů (4+6).
První hvězdou zápasu byl vyhlášen Brad Marchand, který přijel do Bostonu poprvé v dresu Floridy a k výhře pomohl dvěma přihrávkami. Bruins svému bývalému kapitánovi, který v klubu strávil téměř šestnáct sezon a získal s ním Stanleyův pohár, připravili videosestřih jeho nejpamátnějších momentů. Fanoušci mu tleskali vestoje.
"Je to legenda," podotkl Zacha. "Je úžasné, že se mu dostalo tak dlouhého potlesku ve stoje. Zasloužil si to," doplnil.
Nečas překvapil Vejmelku střelou z ostrého úhlu, puk prošel do branky po odrazu od helmy českého gólmana. Český útočník tím vyrovnal v 58. minutě na 3:3. O výhře Utahu rozhodl po 33 sekundách prodloužení Dylan Guenther. Vejmelka podpořil výhru třiceti zákroky.
Gudas si připsal druhý bod sezony nahozením od modré čáry, po kterém otevřel z dorážky skóre v deváté minutě Ross Johnston. Anaheim v utkání ztratil vedení 1:0 i 2:1, přičemž Nashville překonal Dostála stejný způsobem: prudkou přihrávku usměrnil do sítě před brankou nehlídaný hráč. Ducks si vypracovali klíčový náskok v závěru prostřední třetiny, když odskočil slepenými trefami na 4:2.
Hronek zaznamenal druhou asistenci u trefy Conora Garlanda, který vstřelil už po 78 sekundách hry první gól zápasu. V dalším průběhu už ale dával branky jen Pittsburgh. Na obratu se podílel jedním gólem Sidney Crosby, který se odpoutal v čele historické klubové produktivity v základní části od Maria Lemieuxe. Kapitán Penguins má na kontě 1896 bodů (700+1196) z 1539 zápasů.
Dvě přihrávky si v utkání připsal i zadák Pittsburghu Kris Letang a je dvacátým obráncem v historii NHL, který asistoval v soutěži u 600 gólů. V sestavě Vancouveru scházel Filip Chytil, který nedohrál minulé utkání po nešetrném ataku Toma Wilsona z Washingtonu.