Pasti jménem nájem: Češi chudnou v cizích bytech
23. 12. 2025 – 10:15 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Bydlení v nájmu se v Česku mění v luxus, který si brzy běžná rodina nebude moci dovolit. Zatímco majitelé nemovitostí těží z obrovského převisu poptávky, statisíce nájemníků balancují na hraně přežití. Nová data ukazují drsnou realitu: žít „u cizího“ je dnes nejrychlejší cestou do chudoby, a situace je v reálu ještě horší, než tvrdí oficiální statistiky.
Rodiny v pasti a senioři za vodou
Český sen o vlastním bydlení se pro generaci mladých rodin definitivně rozplynul. Místo splácení vlastní hypotéky odevzdávají značnou část výplaty pronajímatelům, což je vrhá do spirály finanční tísně. Podle Platformy pro sociální bydlení je situace kritická zejména u rodin s dětmi. Zatímco před pár lety bojovala s chudobou třetina z nich, dnes je to už téměř polovina. Ještě hůře jsou na tom matky samoživitelky, u kterých se riziko pádu na dno přehouplo přes padesát procent.
Paradoxně lépe jsou na tom dnes senioři, a to i díky valorizacím důchodů. Hlavním důvodem jejich relativního bezpečí je však fakt, že většinou žijí ve vlastním. Jan Klusáček, analytik Platformy pro sociální bydlení, k tomu říká: „Na základě dat lze říct, že život v nájmu je v Česku v posledních letech hlavním rizikovým faktorem chudoby.“ Alarmující je i jeho další postřeh: „V Česku zkrátka chybí finančně dostupné nájemní bydlení.“
Bitva o garsonky: Osmdesát zájemců na jeden byt
Situace na trhu připomíná hladové hry. Pokud se v Praze objeví inzerát na slušný byt, telefon majitele se rozžhaví doruda během několika minut. Šéf Bezrealitky Zdeněk Dubnička potvrzuje, že začátkem podzimu na některé inzeráty v hlavním městě a okolí reagovalo i osmdesát lidí. Tento brutální přetlak dává majitelům do rukou neomezenou moc. Mohou si vybírat, kádrovat a šroubovat ceny do nesmyslných výšin.
Zatímco platy rostou hlemýždím tempem, nájemné vystřelilo o více než osm procent. Rozdíl mezi životem ve vlastním a v nájmu může u běžného panelákového bytu činit i více než deset tisíc korun měsíčně. To je částka, která v rodinném rozpočtu rozhoduje o tom, zda děti pojedou na kroužky, nebo zda zbude na kvalitní jídlo.
Skrytá pravda o cenách: Smlouvy jsou dražší než inzeráty
Oficiální statistiky, které pravidelně sledujeme v médiích, mohou být navíc krutě zkreslené. Realita „pod pokličkou“ je totiž mnohem temnější. Realitní makléř Iztok Toplak upozorňuje na to, že v mnoha krajských městech jsou lidé natolik zoufalí, že přeplácejí i inzerovanou cenu, jen aby střechu nad hlavou získali. Podle jeho dat jsou ceny v reálně uzavřených smlouvách až o sedm procent vyšší než ty v inzerci.
Lidé se kvůli drahotě stahují do menších prostor a doufají v zázrak. Odborníci volají po zdanění krátkodobých pronájmů typu Airbnb a po masivních investicích do státních bytů, ale řešení je v nedohlednu. Pro statisíce Čechů se tak nájemní bydlení stává časovanou bombou, která může kdykoliv vybuchnout a poslat je do sociální sítě.