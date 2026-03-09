Past vedle pasti: Slavné herečce se nejdřív rozpadl dům nad hlavou, pak ji ještě zneužili podvodníci
9. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbené herečce není dvakrát do smíchu a pro zájemce má naléhavý vzkaz: Vydává se za ní totiž spousta podvodníků.
Alice Bendová momentálně prožívá nepříliš slavné období. Před patnácti lety si pořídila dům, jenže, co čert nechtěl, po letech se začala projevovat chátrající statika a obydlí se začalo rozpadat.
Chatrný stav před ní ale v momentě nákupu samozřejmě tajili: „Největší problém byl v tom, že při koupi domu byl jeho skutečný stav zakamuflovaný,“ prozradila herečka pro Aha!
„Praskliny jsou v domě v podstatě všude, nejhorší je to ale ve spací části, kde jsou už tak velké, že je místy vidět mezi jednotlivými pokoji,“ popisuje rozmrzele.
„Odstěhujeme se začátkem března. Víceméně už víme, jak to budeme řešit a kam se přestěhujeme. I když to není jednoduché,“ dodávala.
Jenže nečekaný problém nyní provází i rozprodej věcí z domu. Herečka se snaží udat přebytečné předměty na sociálních sítích, jenže, jak víme, tam dost často panuje totální bezvládí.
„Pozor! Vydávají se za mě podvodníci a lákají z lidí peníze za vybavení mého domu, které prodávám za účelem pomoci útulkům,“ varuje herečka na svém profilu.
„Nikomu neposílejte peníze. Vždy komunikuji po telefonu s každým pouze já (můj hlas znáte). Platí se až na místě, pouze mě,“ upozorňuje všechny zájemce.
