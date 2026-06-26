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Past na řidiče v Evropě: Pokuta za dotyk displeje

26. 6. 2026 – 8:48 | Magazín | Jiří Rilke

Past na řidiče v Evropě: Pokuta za dotyk displeje
zdroj: Freepik
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Nevinný zlozvyk vás při výletu po Evropě může stát docela mastnou pokutu. Dejte si při řízení pozor, kam saháte.

Chystáte se na letní dovolenou k našim sousedům? Pokud jste zvyklí za jízdy běžně „ťukat“ do velkého dotykového displeje uprostřed palubní desky, zpozorněte. V Německu i Rakousku úřady tvrdě zakročily proti nadměrnému používání infotainmentů v autě.

Pokud si za jízdy složitě ladíte rádio nebo vyťukáváte adresu do navigace, místní policie i soudy to berou v podstatě stejně jako telefon v ruce. Čeká vás nejen tučná pokuta, ale v krajním případě i zákaz řízení.

Vše odstartoval ostře sledovaný případ z Německa, který se stal zásadním precedentem pro posuzování nepozornosti za volantem. Řidič vozu Tesla Model 3 v hustém dešti sjel ze silnice a havaroval. Při vyšetřování se ukázalo, že nepsal textovou zprávu na mobilu, ale snažil se na dotykovém displeji auta nastavit rychlost stěračů.

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Případ doputoval až k Vrchnímu zemskému soudu v Karlsruhe. Ten rozhodl: Pevně zabudovaný dotykový displej je elektronické zařízení, na které se vztahuje v podstatě stejná legislativní optika jako na mobilní telefony. Řidič se na něj smí podívat pouze na krátký okamžik.

Pokud daná funkce (například listování v podmenu) vyžaduje delší soustředění a odvrácení zraku od vozovky, je její používání za jízdy nelegální. Řidič tehdy vyfasoval pokutu 200 eur (zhruba 5 000 Kč) a k tomu měsíční zákaz řízení. Důležitější než osud jednoho nebožáka je ale skutečnost, že tím vznikl jasný precedens.

V Německu a Rakousku se legislativa dívá na ovládání infotainmentu velmi přísně. Základní pravidla, která byste měli při cestě na dovolenou znát a dodržovat, jsou následující:

  • Rychlý pohled je povolen: Zkontrolovat na displeji trasu na mapě nebo se letmo podívat, kdo vám zrovna volá na hands-free, je v pořádku. Oči se ale musí okamžitě vrátit na silnici.

  • Vyťukávání je zakázáno: Zadávání dlouhé adresy do navigace, listování složitým playlistem na Spotify nebo zdlouhavé proklikávání se v menu klimatizace je za jízdy striktně zapovězeno. Úřady v Rakousku i Německu to na základě zákona o silničním provozu hodnotí jako hrubou nedbalost.

  • Hrozba pokuty: Pokud vás policie přistihne, jak kličkujete a zíráte na displej, podle právních analýz hrozí v Německu sankce začínající obvykle na 100 eurech, v Rakousku se pokuta na místě šplhá k podobným částkám. Dojde-li k ohrožení ostatních účastníků provozu, může následovat zmíněný zákaz řízení.

Řešením, které bezpečnostní složky v obou zemích aktivně doporučují a plně tolerují, je hlasové ovládání.

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Tagy:
pokuta rizeni řidič předpisy
Zdroje:
Novinky, epravo.cz
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Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

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