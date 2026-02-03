Partnera nemá? Mladá hvězda seriálů má na lásku jasný názor: "Já tak prostě žiju"
3. 2. 2026 – 9:19 | Magazín | Jana Strážníková
Půvabná hvězda nastupující herecké generace se za láskou nepachtí, radši je momentálně s kamarádkami.
Populární mladá herečka a jedna z nejvýznamnějších a nejvýznačnějších tváří nastupující herecké generace Martina Jindrová si popovídala s magazínem eXtra.cz a práskla na sebe celou řadu zajímavých podrobností.
Martina se blýskla mimo jiné v seriálu Bratři a sestry či momentálně především ve čtvrté řadě Odznaku Vysočina. V divadle si ale zahrála také mnohem experimentálnější počin: Nebinární zmodernizovanou Johanku z Arku.
„U nás se to blbě překládá, tak to byl muž v těle ženy, která procházela tranzicí během té inscenace,“ popisuje Jindrová svou roli.
Ona sama o sobě ale žádné pochybnosti nemá: „Já jsem hetero žena, tak se cítím, ale rozhodně podporuju tu komunitu a myslím si, že je dobré, že se o tom mluví. Pořád to v dnešní společnosti bohužel není bráno jako norma,“ vyprávěla.
Řeč přišla i na vztahy a Martina potvrdila, že nejenže vedle sebe žádného romantického partnera nemá, nijak zvlášť se to ani nesnaží měnit: „Ani nehledám, já tak prostě žiju. Moc to neřeším,“ prohlásila bezstarostně.
Radši tráví čas v kolektivu přátel: „Chodíme s kamarádkou každý týden do fitka pro ženy. Zkoušíme tam různé lekce jako zumba nebo retro aerobik,“ prozradila.
„Vzala mě tam kamarádka, ale myslím, že to je opravdu jen fitness pro ženy,“ smála se.