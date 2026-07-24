Parkety budou vypadat jako nové za pár korun. Mistr odhalil nejlevnější trik na drobné škrábance
24. 7. 2026 – 20:13 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí posunout židli, přestěhovat skříň nebo přinést domů kamínek na podrážce a na dřevěné podlaze zůstane nevzhledná stopa. Než však začnete shánět brusku nebo podlaháře, vyzkoušejte překvapivě jednoduchý trik. Pomocníka pravděpodobně najdete přímo v kuchyni.
Škrábance na parketách mají jednu nepříjemnou vlastnost. Dokud je v místnosti šero, téměř o nich nevíte. Jakmile ale dovnitř proniknou sluneční paprsky, vystoupí na povrch každá oděrka a podlaha najednou působí mnohem opotřebovaněji.
U hlubokého poškození se odbornému zásahu pravděpodobně nevyhnete. Drobné povrchové škrábance však můžete opticky zamaskovat pomocí obyčejného vlašského ořechu.
Tajemství se ukrývá v přírodních olejích
Použití vlašského ořechu na poškrábané dřevo může znít jako další internetová rada, která funguje pouze ve videu. Tento postup má ale poměrně jednoduché vysvětlení.
Vlašské ořechy obsahují přírodní oleje a pigmenty. Při tření se část z nich přenese na dřevěný povrch, lehce jej ztmaví a sníží barevný rozdíl mezi škrábancem a jeho okolím. Poškození nezmizí, ale může být podstatně méně nápadné.
Odborník na dřevěné podlahy vysvětluje, že tato metoda pomáhá především u mělkých škrábanců a oděrek. Oleje obsažené v ořechu mohou zjemnit jejich kontrast vůči zbytku podlahy, takže si jich člověk na první pohled téměř nevšimne.
Jak odstranit škrábanec pomocí vlašského ořechu
Postup zvládnete během několika minut:
- Poškozené místo nejprve očistěte od prachu a nečistot.
- Vlašský ořech vyloupněte a použijte jeho jedlou část.
- Několikrát jím jemně přejeďte po škrábanci ve směru vláken dřeva.
- Nechte přírodní oleje několik minut působit.
- Nakonec místo vyleštěte čistým a měkkým hadříkem.
Na podlahu příliš netlačte a nepřejíždějte ořechem proti kresbě dřeva. Cílem není škrábanec mechanicky zbrousit, ale pouze jej opticky sjednotit s okolním povrchem.
Nejprve ho vyzkoušejte na skrytém místě
Každá dřevěná podlaha má jinou barvu a povrchovou úpravu. Ořechový olej proto může na velmi světlém dřevě zanechat tmavší stopu. Než začnete ošetřovat škrábanec uprostřed pokoje, vyzkoušejte metodu na nenápadném místě například pod skříní.
Trik je vhodný především pro drobné oděrky na tmavším přírodním dřevě. Opatrnost je nutná u bělených, lakovaných, laminátových nebo jinak speciálně upravených podlah. U nich se vždy vyplatí řídit pokyny výrobce.
Hluboké rýhy ořech neopraví
Od levného domácího triku nelze očekávat zázrak. Jestliže škrábanec pronikl hluboko do dřeva, ořech ho nevyplní ani neopraví. V takovém případě bude potřeba opravný vosk, retušovací přípravek nebo zásah odborníka.
Na malé oděrky, které se zničehonic objeví v letním slunci, však může být vlašský ořech překvapivě účinným pomocníkem. Stojí jen několik korun, jeho použití zabere pár minut a unavená podlaha může na první pohled působit opět mnohem upraveněji.